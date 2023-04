Poľský zákaz dovozu obilia z Ukrajiny sa vzťahuje aj na jeho tranzit

Varšava 16. apríla (TASR) - Poľský zákaz dovozu ukrajinského obilia a iných potravín sa vzťahuje aj na ich tranzit cez poľské územie. Povedal to v nedeľu poľský minister rozvoja a technológií Waldemar Buda, informuje TASR citujúc zo správ agentúr Reuters a PAP.



Poľsko aj Maďarsko v sobotu oznámili, že sa rozhodli zakázať dovoz obilia a ďalších potravín zo susednej Ukrajiny, aby tak ochránili svoj poľnohospodársky sektor, keďže záplava týchto ukrajinských tovarov znížila ich ceny v celom tomto regióne.



Oba zákazy majú trvať do 30. júna, pričom poľský vstúpil do platnosti hneď v sobotu večer, približuje Reuters.



"Zákaz je úplný, vrátane zákazu tranzitu cez Poľsko," napísal minister Buda na Twitteri. Dodal však, že s ukrajinskou stranou sa uskutočnia rozhovory s cieľom vytvoriť systém na zaistenie toho, že zakázané ukrajinské potraviny budú cez Poľsko "len prechádzať", no neskončia na miestnom trhu.



Ukrajinské ministerstvo agrárnej politiky v sobotu vyjadrilo poľutovanie nad rozhodnutím Varšavy. Zároveň uviedlo, že poľský zákaz je v rozpore s existujúcimi bilaterálnymi dohodami o vývoze. Vyzvalo na rokovania s cieľom vyriešiť túto otázku a dospieť v najbližších dňoch k novej dohode, ktorá by bola prijateľná pre obe strany.



Ukrajinská tlačová agentúra Ukrinform medzičasom informovala, že ukrajinskí a poľskí ministri sa majú stretnúť v pondelok v Poľsku a rokovať o dohode týkajúcej sa práve tranzitu obilia a potravín.



Ukrajinský vývoz obilia smeruje cez Európsku úniu do iných krajín, odkedy dovtedy tradičné čiernomorské vývozné trasy zablokovala ruská invázia. Veľké množstvo tohto obilia, ktoré je lacnejšie ako to, čo sa dopestuje v krajinách EÚ, však z dôvodu rôznych logistických prekážok uviazlo v stredoeurópskych krajinách. Nepokračovalo tak do blízkovýchodných či afrických krajín, pre ktoré bolo pôvodne určené.



Táto skutočnosť negatívne ovplyvnila (znížila) ceny aj odbyt miestnych poľnohospodárov, čo viedlo k ich protestom a v Poľsku dokonca aj k odstúpeniu ministra poľnohospodárstva.