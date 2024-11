Poľským úradom sa vrátila budova bývalého ruského konzulátu v Poznani

Varšava 29. novembra (TASR) - Do správy poľských úradov sa vrátila budova v meste Poznaň, v ktorej ešte donedávna sídlil ruský generálny konzulát. Oznámilo to v piatok tamojšie mestské zastupiteľstvo, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



K takémuto vývoju situácie došlo po tom, ako sa poľská vláda rozhodla vyhostiť tamojších ruských diplomatov a konzulát zavrieť, pričom to odôvodnila sabotážnymi aktivitami Ruska, ktoré označila za súčasť jeho hybridnej vojny proti Západu.



Súhlas s fungovaním konzulátu v Poznani zrušil 22. októbra poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vzhľadom na sabotážne aktivity Ruska v Poľsku a Európe.



Riaditeľka odboru správy nehnuteľností v Poznani Magda Albinská teraz pre PAP potvrdila, že nájomná zmluva konzulátu bola vypovedaná 30. októbra, pričom samotná budova bola poľským orgánom oficiálne odovzdaná 28. novembra.



Budúcnosť nehnuteľnosti je nateraz otázna. Hovorca poľského rezortu diplomacie Pawel Wroňski však naznačil, že by sa mohla stať novým sídlom ukrajinského konzulátu, pričom ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha o takúto možnosť už prejavil záujem. Aj šéf poľskej diplomacie Sikorski pred časom avizoval, že by sa tak mohlo stať aj vzhľadom na skutočnosť, že aktuálny počet ukrajinských konzulátov v Poľsku už nespĺňa potreby tejto početnej menšiny.



Rusku na poľskom území ešte zostalo veľvyslanectvo vo Varšave, ako aj generálne konzuláty v Gdansku a Krakove.