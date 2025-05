Polt abdikoval na post generálneho prokurátora, smeruje na ústavný súd

Budapešť 14. mája (TASR) - Maďarský generálny prokurátor Péter Polt odovzdal v stredu do rúk prezidenta Tamása Sulyoka svoju demisiu. Hlava štátu vyjadrila na Facebooku vďaku a uznanie Poltovi za jeho doterajšiu prácu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sulyok v príspevku napísal, že Polt ho v stredu popoludní oslovil so žiadosťou o odovzdanie demisie.



Vláda premiéra Viktora Orbána v máji oznámila, že za členov Ústavného súdu nominovala generálneho prokurátora Polta a podpredsedu Národného zhromaždenia zodpovedného za legislatívu, poslanca Csabu Hendeho.



Podľa servera blikk.hu vládna väčšina parlamentného výboru pre spravodlivosť v stredu schválila nomináciu oboch kandidátov. Voľba ústavných sudcov sa môže uskutočniť už na najbližšom zasadnutí.



Ústavný súd má v súčasnosti iba dočasne povereného predsedu, preto je aktuálna aj voľba predsedu tohto súdu, pričom podľa blikk.hu sa javí kandidatúra Polta na túto pozíciu ako najpravdepodobnejšia.



Aktuálnou je aj voľba nového generálneho prokurátora, dodáva server s poznámkou, že ako možný kandidáti sa spomínajú minister spravodlivosti Bence Tuzson a štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Bence Rétvári.



S blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2026 môže vládny blok Fidesz-KDNP prísť o dvojtretinovú väčšinu v parlamente, svoj vplyv sa tak snaží zachovať predčasným vymenovaním svojich ľudí na citlivé posty pre prípad nepriaznivého vývoja vo voľbách, uvádza server. Jedným z krokov je odstúpenie Polta zo svojej funkcie pred koncom svojho funkčného obdobia, ktoré pôvodne malo trvať do roku 2028. Pre vládny blok to prináša výhody v tom, že nový generálny prokurátor by bol ústavným sudcom ako kandidát súčasnej dvojtretinovej parlamentnej väčšiny Fidesz-KDNP na ďalších deväť rokov, čo by presahovalo parlamentné funkčné obdobie, a Polt by mal v prípade obsadenia postu predsedu Ústavného súdu 12 rokov kontrolu nad ústavnými zákonmi, konštatoval blikk.hu.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)