< sekcia Zahraničie
Polt skončil na poste predsedu maďarského Ústavného súdu
Tento vekový limit dosiahol predseda Péter Polt, ako aj ústavní sudcovia Mária Haszonicsová Ádámová, Miklós Juhász a Zoltán Lomnici.
Autor TASR
Budapešť 1. septembra (TASR) - Mandát predsedu Ústavného súdu Pétera Polta a troch ústavných sudcov sa v utorok skončil. Uviedla to agentúra MTI, podľa ktorej 17. novela ústavy prijatá v júli stanovila, že mandát člena Ústavného súdu sa skončí dovŕšením 70. roku veku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Tento vekový limit dosiahol predseda Péter Polt, ako aj ústavní sudcovia Mária Haszonicsová Ádámová, Miklós Juhász a Zoltán Lomnici. Vekový limit ústavných sudcov bol zahrnutý už v predchádzajúcej ústave, no v roku 2013 ho zrušil vtedajší vládny blok Fidesz-KDNP.
Cieľom 17. novely bolo „obnoviť nezávislosť Ústavného súdu, aby mohol vykonávať účinnú kontrolu nad ústavným fungovaním štátu“.
Opozičné strany Fidesz a KDNP protestovali proti tomuto kroku júlovou demonštráciou pred Sándorovým palácom, sídlom prezidenta. Bývalé vládnuce strany napadli toto ustanovenie aj na samotnom Ústavnom súde, ten však návrh zamietol bez vecného preskúmania s odvolaním sa na nedostatok vlastnej právomoci.
Péter Polt sa narodil v roku 1955. Parlament ho zvolil za ústavného sudcu v máji 2025 a následne v júni 2025 za predsedu Ústavného súdu. Polt absolvoval Právnickú fakultu univerzity ELTE v roku 1980. Od roku 1995 pôsobil päť rokov ako zástupca parlamentného ombudsmana a následne v rokoch 2000 až 2006 a 2010 až 2025 ako generálny prokurátor.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Tento vekový limit dosiahol predseda Péter Polt, ako aj ústavní sudcovia Mária Haszonicsová Ádámová, Miklós Juhász a Zoltán Lomnici. Vekový limit ústavných sudcov bol zahrnutý už v predchádzajúcej ústave, no v roku 2013 ho zrušil vtedajší vládny blok Fidesz-KDNP.
Cieľom 17. novely bolo „obnoviť nezávislosť Ústavného súdu, aby mohol vykonávať účinnú kontrolu nad ústavným fungovaním štátu“.
Opozičné strany Fidesz a KDNP protestovali proti tomuto kroku júlovou demonštráciou pred Sándorovým palácom, sídlom prezidenta. Bývalé vládnuce strany napadli toto ustanovenie aj na samotnom Ústavnom súde, ten však návrh zamietol bez vecného preskúmania s odvolaním sa na nedostatok vlastnej právomoci.
Péter Polt sa narodil v roku 1955. Parlament ho zvolil za ústavného sudcu v máji 2025 a následne v júni 2025 za predsedu Ústavného súdu. Polt absolvoval Právnickú fakultu univerzity ELTE v roku 1980. Od roku 1995 pôsobil päť rokov ako zástupca parlamentného ombudsmana a následne v rokoch 2000 až 2006 a 2010 až 2025 ako generálny prokurátor.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)