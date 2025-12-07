Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Zahraničie

Pomedzie Aljašky a Yukonu zasiahlo silné zemetrasenie bez obetí a škôd

.
Na snímke Aljaška. Foto: TASR/AP

Podľa amerického systému varovania pred cunami prílivové vlny nehrozia.

Autor TASR
Los Angeles 7. decembra (TASR) - Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,0 v sobotu otriaslo hornatou, riedko osídlenou oblasťou ležiacou na hranici amerického štátu Aljaška a kanadského územia Yukon, uviedli seizmológovia.

Po otrase o 20:41 h SEČ nasledovalo v priebehu nasledujúcich troch hodín viac ako 30 dotrasov s magnitúdou od 5,1 do 3,3, uvádza Americká geologická služba.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne 248 kilometrov západne od Whitehorse, hlavného mesta kanadského Yukonu, a 375 kilometrov severozápadne od aljašského hlavného mesta Juneau.

V Yakutate na Aljaške, neďaleko epicentra, šéf polície Theo Capes pre agentúru AFP uviedol, že v dôsledku zemetrasenia, ktoré „trvalo prekvapivo dlho, 15 až 20 sekúnd“, nedošlo k žiadnym zraneniam ani škodám.

Podľa amerického systému varovania pred cunami prílivové vlny nehrozia.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara