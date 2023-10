Pomoc pre Gazu uviazla v Egypte, priechod Rafah je uzavretý

PREČÍTAJTE SI AJ: Tisíce ľudí demonštrovali na podporu Palestíny

Ismaília 15. októbra (TASR) - Humanitárna pomoc zo zahraničia určená pre palestínskych civilistov sa v nedeľu nahromadila na egyptskej strane priechodu Rafah. Agentúru AFP o tom v nedeľu informovali očití svedkovia.Priechod Rafah je uzavretý v dôsledku troch útokov izraelekej armády, ktorým bol vystavený v pondelok a utorok.Očití svedkovia pre AFP dodali, že betónové bloky, ktoré tam Egypťania nainštalovali po spomínaných útokoch ako opevnenie hranice, sú stále na svojom mieste. Podľa zdrojov AFP to svedčí o tom, že o využívaní tohto hraničného priechodu a terminálu sa v blízkej budúcnosti zrejme neuvažuje.V súvislosti s tým, ako sa vojna medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas vyostruje, v rovine civilistov sa postupne mení na humanitárnu drámu, konštatovala AFP s tým, že to je aj dôvod, prečo sa všetky oči upierajú na hraničný priechod Rafah na juhu pásma Gazy.Egypt a Izrael sa v sobotu dohodli, že umožnia americkým občanom, aby cez Rafah odišli z pásma Gazy. Egypt to však podmienil prepravou humanitárnej pomoci pre Palestínčanov.Medzičasom do letisko Aríš vzdialené asi 50 kilometrov západne od Rafahu dorazili zásielky humanitárnej pomoci z Jordánska, Turecka a Spojených arabských emirátov.Prepravili tam aj zdravotnícky materiál, ktorý dodala Svetová zdravotnícka organizácia a ktorý by mal postačovať pre asi 300.000 ľudí.Aj samotný Egypt vypravil smerom do Gazy konvoj 100 nákladných áut s 1000 tonami pomoci.Humanitárna pomoc pre Palestínčanov je nutná po tom, ako Izrael, ktorý kontroluje dva ďalšie priechody medzi pásmom Gazy s vonkajším svetom, vyhlásil pred týždňom - po 16 rokoch blokády tejto enklávy - jej "", pričom 2,4 miliónu obyvateľov tohto palestínskeho územia prerušil dodávky potravín, vody, paliva a elektriny.Izrael súčasne zvyšuje aj tlak na Egypt, ktorý sa obáva, že Palestínčania vezmú jeho hranice útokom, ako tomu bolo v roku 2008 - krátko na začiatku izraelskej blokády -, keď Palestínčania prerazili hraničné zátarasy pomocou buldozérov.Izraelská armáda v piatok nariadila 1,1 miliónu obyvateľov severnej časti pásma Gazy, aby odišli na juh enklávy, ktorý hraničí s Egyptom.Toto nariadenie Izrael vydal v súvislosti s očakávanou pozemnou operáciou v severnom sektore pásma Gazy, kde sa podľa jej predpokladov kontrolujú vojenské i technologické kapacity Hamasu.Toto militantné hnutie minulý víkend podniklo masívny vpád na územie Izraela, pričom prišlo o život viac ako 1300 Izraelčanov vrátane vojakov. Izraelská armáda v odvete podniká útoky na ciele v pásme Gazy, na čo Palestínčania reagujú ostreľovaním i pokusmi o infiltráciu na izraelské územie.