Pomoc Ukrajine oznámili ďalšie krajiny z Európy i mimo nej

Atény/Lisabon/Bukurešť/Tel Aviv 27. februára (TASR) – Poskytnutie ďalšej vojenskej a humanitárnej pomoci pre Ukrajinu oznámili v nedeľu viaceré európske krajiny, no tiež Izrael či Austrália. Vyplýva to zo správ, ktoré TASR prevzala z agentúr AFP, DPA a Reuters a staníc Sky News a BBC.Grécko pošle Ukrajinea humanitárnu pomoc, oznámila v nedeľu kancelária gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa po tom, ako Atény obvinili Rusko zo zabitia desiatich etnických Grékov počas invázie na Ukrajinu. Dve vojenské dopravné lietadlá odletia do Poľska, píše sa v oznámení bez detailov o tom, čo budú viezť. V nedeľu odíde aj dodávka humanitárnej pomoci.Rumunsko pošle na Ukrajinu zásoby a vybavenie za približne tri milióny eur a ponúklo jej aj starostlivosť o zranených vo vojenských a civilných nemocniciach, uviedol hovorca vlády. Rumunské sanitky budú podľa neho v spolupráci v ukrajinskými pohraničnými úradmi odvážať deti, tehotné ženy a seniorov čakajúcich v dlhých radoch na vstup do Rumunska, čo proces urýchli.Minister obrany Litvy Arvydas Anušauskas v nedeľu oznámil, že litovskí vojaci v noci ukončili dodávku zbraní, munície, prílb a neprestrielných viest Ukrajine po tom, ako jej Litva už dodala protilietadlové strely Stinger.Portugalsko pošle Ukrajine vojenské vybavenie, ako sú vesty, prilby, granáty a munícia rôznych kalibrov, uviedlo ministerstvo obrany v Lisabone.napísal minister obrany Joao Cravinho.Minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva v sobotu pre stanicu CNN Portugal povedal, že Lisabon je pripravený prijaťukrajinských utečencov. Podľa neho tiež pozastavil spracovanie ruských žiadostí o tzv. zlaté víza, povolenia na pobyt pre bohatých zahraničných investorov.Izraelský premiér Naftali Bennett oznámil, že jeho krajina posiela 100 ton humanitárnej pomoci pre civilistov postihnutých bojmi na Ukrajine. Na zasadnutí vlády spresnil, že k tejto pomoci patria zdravotnícke vybavenia a lieky, stany, spacie vaky či prikrývky. Bennett sa nevyjadril k správe izraelskej verejnoprávnej televízie, podľa ktorej ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal o sprostredkovanie rozhovorov s Ruskom.Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že jeho krajina bude financovať dodávky zbraní Ukrajine prostredníctvom partnerov z NATO. Zmenil tak postoj Canberry, ktorá dosiaľ hovorila o poskytovaní lenvojenského vybavenia.vyhlásil Morrison po tom, ako sa ráno zúčastnil v Sydney na omši s ukrajinskými Austrálčanmi. Dodal, že prioritou bude rýchle vybavenie žiadostí o víza z Ukrajiny.