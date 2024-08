Pomocou programu sa do Nemecka dostalo šesť afganských novinárov

Berlín 12. augusta (TASR) - V rámci vládneho programu prijímania obzvlášť zraniteľných osôb z Afganistanu sa do Nemecka zatiaľ podarilo dostať len šiestim afganským novinárom, oznámila v pondelok organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Nemecká vláda v spolupráci s občianskymi organizáciami zaviedla v októbri 2022 program, ktorého cieľom je umožniť obzvlášť zraniteľným Afgancom a ich rodinám, aby boli naďalej prijímaní do Nemecka.



V roku 2021 prevzalo moc v Afganistane radikálne hnutie Taliban, ktoré zavádza v spoločnosti rozsiahle obmedzenia, ktorými napríklad znemožnil mnohým ženám a dievčatám vzdelávať sa, nariadil povinný mužský sprievod pre ženy a fakticky zakázal hudbu.



"Novinárska práca, najmä ak ste žena, je najrizikovejšou a najnebezpečnejšou prácou, ktorú môžete pod vládou Talibanu vykonávať," RSF citovala nemenovanú afganskú novinárku, ktorá údajne predložila svoje dokumenty nemeckým úradom a teraz čaká na schválenie.



Pri príležitosti tretieho výročia prevzatia moci v hlavnom meste Kábul radikálnym hnutím uviedla skupina RSF, že 62 mediálnych pracovníkov z Afganistanu spolu so svojimi rodinami požiadalo o prijatie prostredníctvom nemeckého programu.



Aby nemecká vláda pomohla čakajúcim, musí okrem iného rýchlejšie vybavovať žiadosti a zvýšiť počet pracovníkov zodpovedných za bezpečnostné kontroly žiadateľov, píše DPA.



Prostredníctvom programu sa dosiaľ do Nemecka dostalo približne 540 Afgancov. Podľa tamojšej vlády okolo 3100 osobám boli schválené žiadosti o príchod do krajiny.



Afganistan je jednou z hlavných krajín pôvodu žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú do Nemecka bez riadnych imigračných dokladov. Niektorí koaliční politici sú podľa DPA v poslednom čase menej naklonení tomu, aby do krajiny prichádzali ďalší ľudia prostredníctvom tohto osobitného programu.