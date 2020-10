Pomôžte mi, prosil Čechov minister Prymula v televíznom príhovore

Praha 13. októbra (TASR) - Český minister zdravotníctva Roman Prymula v utorkovom prejave apeloval na obyvateľov, aby mu pomohli zvládnuť epidémiu koronavírusu, ktorá sa v Česku nevyvíja priaznivo. Prostredníctvom televíznych obrazoviek poprosil ľudí, aby verili vládnym opatreniam a dodržiavali ich, pretože bez toho "vírus neporazíme". Dodal, že "nás čakajú naozaj tri zložité a neveselé týždne".



Prymula mal mať prejav pôvodne už v pondelok, ale pre rokovanie vlády o sprísnení opatrení ho presunul, uviedol portál Novinky.cz.



Príhovor ministra odvysielali v hlavnom vysielacom čase Česká televízia (ČT), Nova a Prima.



"Bez každého z vás, bez vášho porozumenia pravidlám a opatreniam, bez vašej dôvery v to, že majú zmysel, a bez ich dodržiavania ten vírus neporazíme. Prosím, pomôže mi v mojej práci. Týka sa to nás všetkých," vyzýval Čechov minister.



Povedal, že chápe frustráciu ľudí, že "Prymula zasa niečo uťahuje, prikazuje, zakazuje, že vláda koná zmätočne, nerozhodne, nepresvedčivo". Dodal, že prijíma zodpovednosť a urobí maximum, aby zabránil explozívnemu šíreniu koronavírusu medzi obyvateľmi.



Pripustil tiež, že v lete mal byť dôslednejší a trvať na znovuzavedení opatrení, aby nenastal rozjazd druhej vlny, ktorú Česko zažíva od začiatku septembra.



Kritici poukazujú na to, že Česko má rekordné počty nových nakazených, hospitalizovaných a mŕtvych aj vinou vlažného prístupu vlády a zásahu premiéra Andreja Babiša. Ten totiž na začiatku školského roka zmiernil pripravované opatrenia.



Situácia v Česku je v súčasnosti jedna z najhorších na svete.



Prymula vysvetlil, že nechce zatvoriť celú krajinu tak ako na jar. A predstavil stratégiu nazvanú "Spoločne".



Táto stratégia stojí na troch pilieroch. Prvým je "robustné" posilnenie lôžkových kapacít, krízové spoluriadenie nemocníc a zaistenie dostatočného financovania. Podľa Prymulu je potrebné napríklad okamžite vyčleniť až 10.000 lôžok intenzívnej starostlivosti pre pacientov s ochorením COVID-19.



Druhým pilierom je plošné testovanie. Malo by byť zadarmo a dobrovoľné a malo by pomôcť zachytiť veľké množstvo infikovaných.



Tretím pilierom je zmena v spôsobe komunikácie a zlepšenie informovania verejnosti. Doteraz totiž vyvolávali dojem nezrozumiteľnosti, často nelogickosti a až agresívnosti. "Nákaza sa však aktuálne šíri už skoro nekontrolovateľne. Verte, že vieme, čo robíme," obhajoval Prymula kroky vlády.



Od stredy 13. októbra do 3. novembra sa v ČR zatvoria reštaurácie, všetky stupne škôl okrem materských, obmedzí sa zhromažďovanie ľudí na maximálne šesť osôb. Zakázané sú voľnočasové aktivity ako divadlá, kiná, múzeá, ale aj posilňovne a ďalšie športoviská, pripomenuli Novinky.cz.