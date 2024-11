Pompeje obmedzia denný počet návštevníkov v snahe zvládať turizmus

Rím 9. novembra (TASR) - Talianske Pompeje obmedzia počet denných návštevníkov na 20.000 v snahe zachovať lokalitu a bojovať proti nadmernému turizmu. Toto opatrenie, spolu so zavedením personalizovaných vstupeniek, začne platiť od 15. novembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Archeologický park k zmene pristúpil po tom, čo v jednu nedeľu, keď bol vstup zdarma, navštívilo Pompeje viac ako 36.000 ľudí.



Za minulý rok prilákali viac než štyri milióny návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 33,6 percenta, vyplýva z údajov talianskeho ministerstva kultúry. Denný priemer tak činí zhruba 11.200 osôb.



Nové obmedzenie podľa Reuters nadväzuje na pokusy iných turisticky obľúbených miest regulovať počet návštevníkov. Jedným z nich sú aj talianske Benátky, ktoré na tento účel začiatkom roka zaviedli vstupné poplatky ako vôbec prvé mesto na svete.



Riaditeľ archeoparku Pompeje Gabriel Zuchtriegel tvrdí, že zníženie tlaku turistov na starobylú lokalitu je dôležité z dôvodu jej zachovania a bezpečnosti.



Podľa hovorcu parku prekročenie prahu 20.000 návštevníkov denne evidujú len v nedele s voľným vstupom a počas troch či štyroch bežných dní. Prvú nedeľu v mesiaci je vstup do talianskych múzeí bezplatný. Bežná vstupenka do Pompejí sa inak pohybuje od 18 eur.



Antické mesto Pompeje, nachádzajúce sa približne 240 kilometrov južne od Ríma, zničil v roku 79 n. l. výbuch neďalekej sopky Vezuv. Archeológovia na tomto mieste však stále niečo objavujú, napríklad v októbri našli nezvyčajne malý dom, v ktorom sú dokonale zachované fresky s mytologickými výjavmi.