Pompeo a Maas zdôraznili dôležitosť NATO pred 30 rokmi i v súčasnosti

Lipsko 7. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo a jeho nemecký rezortný kolega Heiko Maas vo štvrtok zdôraznili dôležitosť Severoatlantickej aliancie, pričom deklarovali, že transatlantická spolupráca bola rozhodujúca pri páde Berlínskeho múru pred 30 rokmi a dôležitá je aj v súčasnosti.



S touto obranou Aliancie prišli obaja šéfovia diplomacie po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore pre týždenník Economist povedal, že NATO sa nachádza v stave "mozgovej smrti".



Po návšteve v nemeckej obci Mödlareuth, ktorá bola do roku 1989 — podobne ako Berlín — tiež rozdelená múrom medzi dva nemecké štáty, Pompeo v Lipsku vyhlásil, že podľa jeho názoru "NATO zostáva dôležitým, rozhodujúcim a možno historicky najrozhodujúcejším strategickým partnerstvom v dejinách".



Maas s Pompeom súhlasil a dodal, že neverí, že "to, čo v súčasnosti zažívame, je mozgová smrť NATO". Uviedol tiež, že "pevne verí v medzinárodnú spoluprácu".



Počas studenej vojny slúžili v západnom Nemecku, ktoré bolo jedným z najbližších spojencov USA, státisíce Američanov. Tento vzťah pokračoval aj po 9. novembri 1989, keď padol Berlínsky múr a s ním postupne aj komunizmus. Dobré vzťahy medzi oboma štátmi sa však naštrbili po tom, ako sa úradu prezidenta USA ujal Donald Trump, napísala agentúra AP.



Pompeo má v programe svojej dvojdňovej návštevy Nemecka zastávky v piatich mestách. V Berlíne v piatok prednesie prejav, v ktorom podľa ministerstva zahraničných vecí USA zdôrazní úlohu USA v pomoci východnej a strednej Európe v jej snahách "zbaviť sa jarma komunizmu".



V Berlíne tiež odhalí sochu prezidenta USA Ronalda Reagana, ktorá bude stáť na hornej terase amerického veľvyslanectva — s výhľadom na priestor pred Brandenburskou bránou, kde kedysi stál Berlínsky múr. Je to tiež miesto, kde Reagan v roku 1987 predniesol svoj slávny prejav, v ktorom vtedajšieho sovietskeho vodcu Michaila Gorbačova naliehavo žiadal, aby "otvoril túto bránu" a "strhol tento múr".



Reagan, síce už nie ako prezident, sa zbúrania múru dočkal o dva roky.