Pompeo: Ak sa Rusko spriahlo s Talibanom, zaplatí za to

Washington 13. august (TASR) - Spojené štáty disponujú informáciami, že Rusko a Irán dodávajú zbrane afganskému radikálnemu hnutiu Taliban. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorého vo štvrtok citovala ruská agentúra TASS.



Washington má taktiež podozrenie, že ruská vojenská rozviedka ponúka v Afganistane odmeny militantom z Talibanu za zabíjanie príslušníkov jednotiek medzinárodnej koalície. Prvýkrát o tom informoval denník The New York Times ešte v júni.



"Ak je pravda, že Rusi ponúkajú peňažné odmeny za zabíjanie Američanov alebo iných západných spojencov, Moskva za to zaplatí vysokú cenu," vyhlásil Pompeo v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa počas stredajšej návštevy Českej republiky. Dodal, že o možných následkoch varoval svojho ruského náprotivka Sergeja Lavrova v nedávnom telefonickom rozhovore.



Informácie o uvedených kontaktoch Ruska a Talibanu sa objavili v čase, keď sa USA snažia obnoviť mierové rokovania s Talibanom a afganskou vládou. Na jej základe sa majú z krajiny stiahnuť americké vojenské jednotky, pripomenula agentúra Reuters.