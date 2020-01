Pompeo: Americká podpora pre Ukrajinu neochabne

Kyjev 31. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyjadril v piatok neochvejnú podporu Ukrajine zo strany Spojených štátov. Urobil tak po tom, ako sa stretol v Kyjeve s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informovala agentúra AFP.



"Dnes som tu s jasným posolstvom: Spojené štáty sú presvedčené o tom, že Ukrajina statočne bojuje za slobodu, demokraciu a prosperitu. Naše odhodlanie podporovať to neochabne," uviedol Pompeo na tlačovej konferencii.



"USA chápu, že Ukrajina je dôležitá krajina," povedal v jasnej narážke na správy, že povedal americkému novinárovi, že Američania nemajú o túto krajinu záujem.



Ukrajinu označil za "hrádzu medzi slobodou a autoritárstvom vo východnej Európe" a povedal, že táto krajina je tiež "rastúcim trhom pre americký export".



Dodal, že USA poskytli Ukrajine od roku 2017 viac ako miliardu dolárov (906,5 mil. eur) ako pomoc v bezpečnostnej oblasti. "Zachováme finančnú podporu pre ukrajinskú bezpečnosť," dodal Pompeo.



Zelenskyj uviedol, že Washington je a bude kľúčovým spojencom Kyjeva pri ochrane štátnej suverenity. "USA boli, sú a budú naším kľúčovým spojencom pri ochrane ukrajinskej suverenity," uviedol podľa agentúry TASS. Ukrajina "veľmi oceňuje snahy" amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tiež vyjadril nádej, že USA budú aktívnejšie zapojené do mierového procesu na východe Ukrajiny, a vyzval, aby Washington vymenoval osobitného predstaviteľa pre tento konflikt Kyjeva s Moskvou podporovanými separatistami.



Pompeo sa podľa agentúry Reuters stretol aj s ministrom zahraničných vecí Vadymom Prystajkom. Jeho kancelária vydala vyhlásenie, že Pompeo "ubezpečil Ukrajinu o plnej podpore zo strany Spojených štátov pri zastavení ruskej agresie a plnom obnovení ukrajinskej zvrchovanosti a územnej integrity".



Pompeova návšteva na Ukrajine sa koná v čase, keď republikánmi ovládaný Senát amerického Kongresu prerokúva ústavnú žalobu (impeachment), ktorú na prezidenta USA Trumpa podala Snemovňa reprezentantov.



Podanie tejto žaloby súvisí s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti svojmu možnému rivalovi v prezidentských voľbách demokratovi Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Pompeo na tlačovej konferencii uviedol, že prípadná návšteva Zelenského v Bielom dome nie je podmienená začatím vyšetrovania Bidenovho syna na Ukrajine. Podľa amerického ministra Kyjev a Washington nájdu správny čas a príležitosť, aby sa takáto návšteva mohla uskutočniť.



Zelenskyj odmietol názory, že záležitosť Trumpovho impeachmentu poškodila vzťahy medzi oboma krajinami.



V sobotu Pompeo odcestuje z Ukrajiny do Bieloruska, kde ho prijme prezident Alexandr Lukašenko, a následne má v pláne návštevu Uzbekistanu a Kazachstanu.



Samotný Pompeo ako účel svojej prebiehajúcej pracovnej cesty uviedol, že chce "potvrdiť americké priority v Európe a strednej Ázii".