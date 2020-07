Pompeo apeluje na tureckú vládu, aby zachovala Hagiu Sofiu ako múzeum

Washington 1. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo je presvedčený, že bývalý pravoslávny chrám Hagia Sofia (Chrám Božej múdrosti) v Istanbule by mal naďalej slúžiť ako múzeum prístupné pre všetkých. Podľa Pompea by sa nemal stať mešitou, ako to chce presadiť súčasné turecké vedenie.



Uvádza sa to v Pompeovej výzve zverejnenej v predvečer oznámenia konečného verdiktu tureckého súdu, ktorý rozhodoje o osude známej istanbulskej pamätihodnosti.



Plán transformovať bývalú katedrálu na mešitu vyvolal veľké napätie vo vzťahoch so susedným Gréckom, ktorého pravoslávna cirkev si v Istanbule udržiava svoj ekumenický patriarchát.



"Vyzývame turecké úrady, aby naďalej zachovali Hagiu Sofiu ako múzeum, čo je príklad ich záväzku rešpektovať kultúrne tradície a bohatú históriu, ktoré formovali Tureckú republiku, a zabezpečiť, aby zostala otvorená pre všetkých," napísal Pompeo vo vyhlásení.



Pompeo - vierovyznaním evanjelikálny protestant, ktorý často hovorí o právach náboženských menšín - dodal, že Spojené štáty dúfajú, že budú udržiavať s Tureckom dialóg o ochrane náboženských a kultúrnych pamiatok.



Táto bývalá bazilika, v ktorej boli korunovaní byzantskí cisári, bola postavená v 6. storočí pri vstupe do Bosporskej úžiny a prírodného prístavu Zlatý roh.



Mešitou sa stala v 15. storočí, po dobytí Konštantínopolu Osmanmi v roku 1453. Ako múzeum začala budova slúžiť v 30. rokoch 20. storočia, za vlády Mustafu Kemala Atatürka, ktorý bol zakladateľom sekulárneho moderného tureckého štátu.



Samotný Erdogan, ktorý sa od svojho nástupu k moci posunul k náboženskému konzervativizmu a politickému islamu, uviedol, že premena Hagie Sofie na múzeum bola "veľkou chybou".



Moslimskí duchovní tam v máji usporiadali modlitebné zhromaždenie, aby takto oslávili výročie dobytia mesta osmanskými vojskami.