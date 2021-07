Pompeo: Boj Afgancov proti Talibanu je vecou vôle

Washington 17. júla (TASR) - Bývalý minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyjadril v piatok presvedčenie, že afganské sily môžu zabezpečiť krajinu po odsune amerických síl, ale ich úspech bude závisieť od toho, či budú mať vôľu viesť tvrdý boj proti hnutiu Taliban.



Agentúra AP poznamenala, že v posledných dňoch utiekli z Afganistanu tisíce ľudí, keď sa sily Talibanu prehnali jeho severnou častou.



Pompeo v rozhovore pre AP uviedol, že afganské sily môžu Taliban odraziť, ale je to "vecou vôle". "Videl som v televízii 22-ročných, 23-ročných afganských mužov, ako hovoria, že je to tam skutočne nebezpečné a chcú odtiaľ odísť. Ale títo Afganci mali povedať - je to tu skutočne nebezpečné, dajte mi M16," povedal Pompeo.



Za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa Pompeo dohliadal na rokovania USA s Talibanom a je jediným ministrom zahraničných vecí USA, ktorý sa osobne stretol s poprednými predstaviteľmi Talibanu. Tlieskal rozhodnutiu súčasného prezidenta Joe Bidena stiahnuť sily z Afganistanu, čo je vzácna pochvala od Trumpovho verného stúpenca. Obáva sa však toho, že v tomto procese môžu byť poškodené americké protiteroristické operácie.