Pompeo bude s gréckym ministrom hovoriť o grécko-tureckých sporoch

Atény 12. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí Grécka a USA sa stretnú v piatok vo Viedni, aby prerokovali rastúce napätie vo východnom Stredomorí, ktoré súvisí so spormi medzi Aténami a Ankarou o možné náleziská ropy a zemného plynu v Egejskom mori. O plánovanom stretnutí informovala v stredu agentúra Reuters.



Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias a jeho americký náprotivok Mike Pompeo sa stretnú iba niekoľko dní po tom, čo Turecko vyslalo seizmické prieskumné plavidlo Oruc Reis do vôd, na ktoré si robia nárok oba štáty. Ankara sa vyjadrila, že prieskum potrvá do 23. augusta.



Dendias v utorok vyzval Turecko, aby "okamžite opustilo grécky kontinentálny šelf". Doplnil, že Grécko je pripravené brániť svoje zvrchované práva. Atény taktiež požiadali EÚ o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o záležitosti rokovať v piatok o 15.00 stredoeurópskeho času prostredníctvom telekonferencie.



Spojené štáty obe krajiny vyzvali, aby obnovili priame rozhovory, ktoré prebiehali dva mesiace predtým, než ich minulý týždeň prerušili.



Turecko kritizuje aj nedávne podpísanie námornej dohody medzi Gréckom a Egyptom. Tá podľa gréckych diplomatov znemožňuje uplatňovanie dohody medzi Tureckom a medzinárodne uznanou vládou Líbye. Podľa Ankary je táto dohoda dôkazom, že Aténam nemožno dôverovať. Turecko tak plánuje pokračovať v prieskumoch v morských oblastiach, na ktoré si robia nároky aj Grécko či Cyprus.