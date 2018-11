Pompeo bude v New Yorku rokovať s predstaviteľom Severnej Kórey

Mike Pompeo bude v nespresnenom termíne počas nasledujúceho týždňa rokovať s generálom Kim Jong-čcholom, ktorý v minulosti riadil tajnú službu a medzičasom je pravou rukou severokórejského vodcu.

Washington 5. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu oznámil, že sa budúci týždeň stretne v New Yorku s druhým najvyšším predstaviteľom Severnej Kórey, aby s ním prediskutoval denuklearizáciu a možný druhý summit prezidenta USA Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.



"Očakávam, že dosiahneme skutočný pokrok, a to aj v úsilí zaistiť, že sa bude môcť konať summit našich dvoch lídrov, na ktorom môžeme urobiť podstatné kroky k denuklearizácii," povedal Pompeo v televízii CBS.



Pompeo bude v nespresnenom termíne počas nasledujúceho týždňa rokovať s generálom Kim Jong-čcholom, ktorý v minulosti riadil tajnú službu a medzičasom je pravou rukou severokórejského vodcu. Pred júnovým summitom Trumpa s Kim Čong-unom v Singapure navštívil Biely dom a odvtedy bol hlavným partnerom Pompea na rokovaniach medzi oboma krajinami, píše agentúra AFP.



Ich najnovšie stretnutie prichádza v čase, keď obe strany vedú spory okolo realizácie prísľubov z historického summitu, na ktorom Trump a Kim prisľúbili snahy o dosiahnutie denuklearizácie Kórejského polostrova.



Severokórejské ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň varovalo, že Pchjongjang bude "vážne" uvažovať o obnovení jadrového zbrojeného programu, ak Spojené štáty nezrušia sankcie voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KLDR).



Pompeo v nedeľňajšom programe televízie Fox News takéto vyhlásenie odmietol: "Toho sa neobávam," povedal. "Sme veľmi sústredení. Vieme, s kým rokujeme, vieme, aké sú ich postoje, a prezident Trump dal svoju pozíciu veľmi jasne najavo."



Minister dodal, že zmiernenie ekonomických sankcií voči Pchjongjangu nepríde, pokiaľ "nedosiahneme svoj konečný cieľ".



Pompeo v oboch zmienených televíznych rozhovoroch zdôraznil, že od singapurského summitu KĽDR neuskutočnila žiaden raketový ani jadrový test, pričom do USA z tejto krajiny vrátili pozostatky amerických vojakov zabitých počas kórejskej vojny (1950-53).