Pompeo: Čínska komunistická strana je hlavnou hrozbou našich čias

Londýn 30. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo označil vo štvrtok čínsku vládnucu komunistickú stranu za "hlavnú hrozbu našich čias", ktorá popiera západné princípy.



"Čínska komunistická strana predstavuje hlavnú hrozbu našich čias," uviedol Pompeo v Londýne, kde sa stretol so šéfom britskej diplomacie Dominicom Raabom.



Podľa agentúry AFP americký minister konštatoval, že západní spojenci musia "zaistiť, aby sa nasledujúce storočie riadilo západnými demokratickými princípmi".



Pompeo sa tak vyjadril v čase, keď Washington nalieha na Britániu a iné európske štáty, aby vynechali čínsky technologický gigant Huawei zo svojich mobilných sietí budúcej generácie 5G.



Britská vláda však v utorok povolila čínskemu koncernu Huawei obmedzenú úlohu pri budovaní nových telekomunikačných sietí 5G v krajine. Britský premiér Boris Johnson odolal tlaku USA, aby vylúčil Huawei z budovania siete novej generácie. Washington má totiž obavy z blízkych väzieb medzi Huawei a vládou v Pekingu, ktorá by tak prostredníctvom jeho technológie mohla ostatných špehovať.



Spojené štáty pritom varovali Londýn, že ak úplne nezakáže Huawei, mohlo by to viesť k obmedzeniu spolupráce v oblasti spravodajských informácií.



Zdá sa však, že Pompeo vo štvrtok ustúpil od tejto hrozby. Vzťah týkajúci sa výmeny spravodajských informácií medzi USA a Britániou je podľa Pompea "hlboký, pevný a pretrvá". Minister vyjadril tiež presvedčenie, že sa spoločne podarí zaručiť bezpečnosť "budúcej generácie technológie".