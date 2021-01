Pompeo: Irán je novou základňou teroristickej organizácie al-Káida

Washington 12. januára (TASR) - Dosluhujúci minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v utorok povedal, že z Iránu sa stala "nová základňa" teroristickej organizácie al-Káida. Vyjadril sa tak v prejave na pôde americkej novinárskej organizácie National Press Club, píše agentúra AFP.



Jeho iránsky rezortný partner Mohammad Džavád Zaríf vzápätí toto vyjadrenie odsúdil. Zaríf zároveň upriamil pozornosť na väzby USA so Saudskou Arábiou. Na Twitteri uviedol, že všetci páchatelia teroristických útokov z 11. septembra 2001 v USA pochádzali z "Pompeových obľúbených destinácií na Blízkom východe", no ani jeden z Iránu. Pätnásť z 19 útočníkov pochádzalo zo Saudskej Arábie, pripomína AFP.



Podľa Pompea je situácia v Iráne momentálne horšia ako v Afganistane. "Povedal by som, že Irán je novým Afganistanom - sa stal geografickým centrom al-Káidy, no v skutočnosti je to ešte horšie," povedal Pompeo. Svoj výrok podporil tvrdením, že zatiaľ čo teroristi sa v Afganistane ukrývali v horách, v Iráne sú pod ochranou tamojšej vlády.



Šéf americkej diplomacie týždeň pred ukončením svojho funkčného obdobia tiež prvýkrát verejne potvrdil, že vlani 7. augusta zahynul v Iráne druhý najvyššie postavený predstaviteľ al-Káidy, známy pod pseudonymom Abú Muhammad Masrí. Zastreliť ho mala izraelská tajná služba na žiadosť USA, čo však Pompeo v utorok nepotvrdil.



Americký denník New York Times ešte v novembri napísal, že Masrí, ktorý bol v Spojených štátoch obžalovaný z prípravy bombových útokov na veľvyslanectvá USA v Keni a Tanzánii v roku 1998, bol v auguste 2020 zabitý počas tajnej operácie v Iráne. Teherán vtedy túto správu poprel s tým, že na jeho území sa nenachádzajú žiadni teroristi.



Irán je islamská republika, štátnym náboženstvom je šiitský islam, zatiaľ čo teroristické skupiny al-Káida a Islamský štát (IS) vyznávajú radikálny sunnitský islam. Ich členovia sú navyše väčšinou Arabi. Irán sa navyše zapojil do ťaženia proti obom skupinám, konštatuje AFP.



Viacero expertov však tvrdí, že Teherán dovolil bojovníkom al-Káidy zdržiavať sa na svojom území, kde boli v relatívnom bezpečí pred americkými útokmi.