Pompeo:Je veľa dôkazov, že koronavírus pochádza z čínskeho laboratória

Washington 3. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v nedeľu vyhlásil, že existuje "veľké množstvo" dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19.



"Existujú presvedčivé dôkazy, že tam (vo Wu-chane) sa to začalo," uviedol Pompeo v relácii This Week vysielanej televíziou ABC. Pompeo však súčasne odmietol odpovedať na otázku, či podľa jeho názoru šlo o zámer Pekingu.



Prezident USA Donald Trump stále viac kritizuje rolu Číny v pandémii, počas ktorej sa koronavírusom nového typu na celom svete nakazilo takmer 3,5 milióna ľudí. K dnešnému dňu nákaze podľahlo viac ako 240.000 ľudí.



Trump trvá na tom, že Peking tajil dôležité informácie o prepuknutí choroby, a žiada, aby za to Čína niesla "zodpovednosť". V piatok vyhlásil, že videl dôkaz o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Pompeo v nedeľu podľa agentúry AFP zašiel ešte ďalej, keď v rozhovore pre ABC vyhlásil, že o tom existuje "veľké množstvo" dôkazov.



Ako je známe, v súvislosti s novým koronavírusom sa najprv objavila verzia, že zdrojom nákazy bol trh v meste Wu-chan, kde sa predávali exotické zvieratá, ako sú netopiere. Neskôr boli zverejnené hypotézy, že vírus by mohol pochádzať z blízkeho laboratória na výskum vírusov.



Pompeo, ktorý je bývalým riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), v rozhovore pre ABC uviedol, že sa stotožňuje so štvrtkovým vyhlásením komunity amerických spravodajských služieb, že nový druh koronavírusu nebol vyrobený človekom ani geneticky modifikovaný.



"Čína je známa svojím sklonom infikovať svet a používať neštandardné laboratóriá," uviedol. "Nie je to prvýkrát, čo bol svet ohrozený vírusmi z čínskych laboratórií," zdôraznil Pompeo a vyjadril aj poľutovanie nad nedostatočnou spoluprácou zo strany čínskych orgánov, ktorá by objasnila pôvod pandémie.



"Stále bránia prístupu (odborníkov) zo Západu, najlepších lekárov," uviedol Pompeo, ktorý zdôraznil, že je nutné, aby sa títo odborníci dostali do čínskych laboratórií. "Stále nemáme vzorky vírusov, ktoré potrebujeme," upozornil.



Pompeo okrem toho pripomenul, že "prezident Trump sa vyjadril jasne: tí, ktorí sú vinní, budú niesť zodpovednosť".



Trump predtým spojil nový koronavírus s virologickým ústavom vo Wu-chane, pričom koncom tohto týždňa Číne pohrozil ďalšími dovoznými clami na čínske produkty, čo má byť odveta za rozšírenie choroby COVID-19 z Číny do celého sveta.