Pompeo kritizoval Čínu za potláčanie slobôd, najmä náboženských

Rím 30. septembra (TASR) - Čína je najhoršou krajinou sveta, pokiaľ ide o prenasledovanie náboženských menšín, uviedol v stredu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo podľa agentúry DPA.



"Nikde sa na náboženskú slobodu neútočí viac ako v Číne," uviedol Pompeo vo svojom prejave na konferencii, ktorú usporiadalo americké veľvyslanectvo pri Svätej stolici.



Pompeo v ňom obvinil čínsku komunistickú stranu, že "vo dne v noci" pracuje na tom, aby potlačila "slobodu, najmä náboženskú".



Šéf americkej diplomacie to povedal pred rokovaniami s predstaviteľmi Svätej stolice vo Vatikáne, na ktorých sa očakáva, že Pompeo vznesie požiadavku, aby Vatikán nepredĺžil platnosť dočasnej dohody s Čínou o vymenúvaní tamojších biskupov.



Podľa agentúry AFP Pompeo v stredu opäť vyzval Vatikán, aby sa postavil proti Číne.



"Vyzývam každého duchovného vodcu, aby našiel odvahu postaviť sa proti náboženskému prenasledovaniu svojej vlastnej komunity i (príslušníkov) iných vierovyznaní," uviedol Pompeo.



Šéf Štátneho departmentu tak opäť nastolil tému náboženskej slobody použitú v predvolebnej kampani prezidenta USA Donalda Trumpa. So svojou výzvou prišiel len niekoľko dní po tom, ako vyzval pápeža Františka vypovedať dohodu Svätej stolice s Čínou.



Ako informovala vatikánska tlačová agentúra Vatican News, táto provizórna dohoda bola na dva roky podpísaná 22. septembra 2018, a to medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou a týkala sa vymenúvania biskupov v Číne.



Nadobudla platnosť mesiac po podpise, takže vyprší 22. októbra. Dovtedy musí byť definitívne potvrdená, alebo musí byť prijaté iné rozhodnutie.



Podľa Vatican News vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin nedávno vysvetlil, že úmyslom Svätej stolice je navrhnúť čínskemu vedeniu predĺženie platnosti dohody s aplikovaním jej provizórnej formy.



Pápež František v septembri roku 2018 v Posolstve čínskym katolíkom a univerzálnej cirkvi pripomenul, že v posledných desaťročiach katolícku cirkev polarizovala predovšetkým otázka "biskupa ako ochrancu pravosti viery a garanta cirkevnej jednoty".



Zasahovania politických štruktúr do vnútorného života katolíckych spoločenstiev mali podľa pápeža za následok "zrod fenoménu tzv. podzemných komunít".



Agentúra Vatican News pripomenula, že počas dvoch rokov platnosti dohody došlo k novým biskupským vymenovaniam so súhlasom Ríma a zo strany vlády v Pekingu boli oficiálne uznaní niektorí biskupi.



Vatikán považuje výsledky, ktoré dohoda umožnila dosiahnuť, za pozitívne, a preto sa domnieva, že dohoda by sa mala aplikovať aj v ďalšom období, uviedla VNA.



Vatikán bol za podpísanie dohody o vymenúvaní čínskych biskupov kritizovaný konzervatívnym krídlom vo vnútri cirkvi, pričom hongkonský arcibiskup na dôchodku kardinál Joseph Zen tvrdí, že čínska vláda napriek dohode pokračuje v prenasledovaní veriacich podzemnej cirkvi v Číne.