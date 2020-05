Pompeo žiada, aby Rusko prepustilo Američana obvineného zo špionáže

Washington 30. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa v sobotu obrátil na Rusko so žiadosťou, aby prepustilo bývalého príslušníka námornej pechoty USA Paula Whelana, ktorého v Rusku súdia pre podozrenie zo špionáže.



Ako informovala agentúra AFP, Whelan sa v moskovskej nemocnici podrobil urgentnej operácii na odstránenie slabinovej prietrže po tom, ako mal štvrtok silné bolesti v oblasti brucha. Vo svojom vyhlásení to v piatok uviedol jeho brat David Whelan.



Pompeo vo svojom tvíte kritizoval, že Whelanovi bolo "odopierané potrebné lekárske ošetrenie", kým sa jeho stav radikálne nezhoršil.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry TASS tieto tvrdenia odmietlo s tým, že lekárska pomoc bola Whelanovi poskytnutá včas.



Podľa rezortu Whelan v stredu oznámil, že sa cíti zle a že sa mu zhoršil zdravotný stav. Následne ho previezli do jednej z moskovských nemocníc, kde sa vo štvrtok ráno podrobil "jednoduchému zákroku, ktorý predtým odmietal". Ministerstvo dodalo, že Whelana v piatok previezli späť do vyšetrovacej väznice, kde mu poskytujú "nutnú kvalifikovanú lekársku pomoc".



AFP pripomenula, že Whelanova rodina sa už aj v minulosti sťažovala, že s ich príbuzným sa v ruskom väzení zaobchádza zle a nie je mu poskytovaná potrebná starostlivosť.



Whelana, ktorý má americké, britské, kanadské a írske pasy, zatkli v moskovskom hoteli 28. decembra 2018 - údajne priamo pri špionážnej misii.



Whelan od začiatku všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že bol v Moskve, aby sa ako hosť zúčastnil na priateľovej svadbe. Aj viacerí americkí experti na bezpečnostnú problematiku vyjadrili pochybnosti nad tvrdeniami, že Whelan je špiónom.



Whelanov prípad sa prerokúva na moskovskom súde za zatvorenými dverami - podľa AFP pravdepodobne pre to, že sa týka štátneho tajomstva. Veľvyslanectvo USA označilo tento súd za "výsmech spravodlivosti".



Agentúra AFP dodala, že prokurátor v pondelok požiadal sudcu, aby Whelana odsúdil na 18 rokov odňatia slobody vo väzenskom tábore s prísnym režimom. Rozsudok v kauze má byť vynesený 15. júna.



Whelanov prípad je jedným z viacerých zdrojov napätia vo vzťahoch medzi USA a Ruskom, ktoré sa výrazne zhoršili pre vojenské konflikty na Ukrajine a v Sýrii i pre spory týkajúce sa rovnováhy jadrových síl.