Pompeo: Lídri G7 sa zhodli, že Čína dezinformuje o koronavíruse

Washington 25. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) sa počas stredajšej videokonferencie venovanej kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu zhodli na tom, že Čína o nej šíri dezinformačnú kampaň. Vyhlásil to šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, informovali agentúry DPA a AFP.



"Každá krajina, ktoré sa zúčastnili dnešného stretnutia, si bola hlboko vedomá dezinformačnej kampane, ktorú vedie Komunistická strana Číny a snaží sa tak obrátiť pozornosť od toho, čo sa skutočne stalo," povedal Pompeo novinárom po skončení videokonferencie.



Pompeo Číne vyčítal, že zatajovala a vedome šírila nepravdivé informácie o začiatku pandémie. "Boli ste prvou krajinou, ktorá vedela o rizikách tohto vírusu pre celý svet a opakovane ste zabránili posunutiu týchto informácií," povedal.



Americký minister zahraničných vecí Čínu ďalej obvinil, že na svoje územie nevpustila vedcov a odborníkov z USA. Vysoko postavení funkcionári komunistickej strany podľa Pompea navyše šírili "šialené reči", že vírus do Číny priniesli Spojené štáty.



"Komunistická strana Číny predstavuje veľkú hrozbu pre naše zdravie a náš spôsob života, čo jasne ukázalo epidémia vírusu vo Wu-chane," povedal Pompeo.



Ministri G7 sa počas videokonferencie nedohodli na spoločných zásadách v boji proti koronavírusu. Hlavným dôvodom bolo podľa DPA to, že USA trvali na tom, aby sa v záverečnom vyhlásení zdôraznilo, že nový koronavírus má pôvod v Číne.



Koronavírus SARS-CoV-2 sa po prvý raz oficiálne objavil koncom roku 2019 v stredočínskom meste Wu-chan v provincii Chu-pej, odkiaľ sa rozšíril do celého sveta. V Číne doposiaľ zaznamenali 81.200 prípadov ochorenia COVID-19 a 3281 úmrtí.