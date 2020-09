Pompeo: Navaľného pravdepodobne otrávil Kremeľ

Washington 10. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu označil za veľmi pravdepodobné, že otravu ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného nariadili poprední ruskí predstavitelia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Myslím, že ľudia na celom svete tento typ aktivity prekuknú... A keď vidia snahu o otrávenie disidenta a uvedomia si, že je tu značná možnosť, že to majú na svedomí ruskí predstavitelia, tak to pre ruský ľud myslím dobré nie je," povedal v stredu Pompeo v rozhovore s rozhlasovým moderátorom Benom Shapirom.



Navaľnyj je momentálne hospitalizovaný v súkromnej nemocnici Charité v Berlíne. Do nemeckého hlavného mesta ho previezli letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, po tom, ako mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.



Pompeo v stredu zdôraznil, že USA ako aj jeho európski spojenci budú chcieť, aby Rusko nieslo čin zodpovednosť, pričom Washington sa zároveň pokúsi odhaliť totožnosť jeho páchateľov.



"Spravíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme znížili riziko, že sa takéto veci opäť stanú," uviedol.



Pompeo sa takto vyjadril napriek nedávnemu tvrdeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň povedal, že dosiaľ nevidel žiaden dôkaz potvrdzujúci otravu Navaľného.