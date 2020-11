Pompeo navštívi izraelské osady v Predjordánsku, premiér to kritizuje

Ramalláh 13. novembra (TASR) - Plánovaná návšteva amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea v izraelských osadách v okupovanom Predjordánsku vytvorí "nebezpečný precedens". V piatok to vyhlásil palestínsky premiér Muhammad Štajja, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Pompeo sa stane prvým šéfom americkej diplomacie, ktorý zavíta do jednej z týchto osád, považovaných väčšinou medzinárodného spoločenstva za ilegálne.



Návšteva, plánovaná na budúci týždeň, je nástrojom na "legitimizovanie osád" a vytvára "nebezpečný precedens, ktorým sa porušuje medzinárodné právo", uviedol Štajja.



Pompeova cesta do Izraela prichádza presne rok po tom, ako minister uviedol, že Spojené štáty nepovažujú židovské osady na okupovanom palestínskom území za protiprávne, čím postavil Washington proti rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN.



Očakáva sa, že Pompeo v Predjordánsku navštívi izraelskú osadu Psagot a tamojší vinársky závod, ktorý neúspešne bojoval proti rozhodnutiu Európskej únie označovať všetky produkty, ktoré pochádzajú z predjordánskych osád.



Americký rezort diplomacie zatiaľ Pompeov plán cesty nepotvrdil. Ministerstvo vo svojom skoršom vyhlásení uviedlo, že Pompeo navštívi židovský štát a stretne sa s tamojším premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Pompeova návšteva prichádza dva mesiace pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v minulosti kritizoval izraelské osady.



Aaron David Miller, veterán americkej diplomacie na Blízkom východe, na sociálnej sieti Twitter napísal, že Pompeova návšteva "nie je o Trumpovi či Netanjahuovi, ale o Pompeovi a roku 2024".



Pompeo sa netají svojou ašpiráciou na vyšší úrad a často poukazuje na svoju podporu Izraela, čo je kľúčovou otázkou pre kresťanskú základňu jeho Republikánskej strany.



V Predjordánsku, ktoré Izrael okupuje od roku 1967, žije približne 450.000 židovských osadníkov a zhruba 2,8 milióna Palestínčanov.