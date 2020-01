Pompeo nemá žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o spravodajské informácie

Washington 5. januára (TASR) - Vysokopostavení predstavitelia Spojených štátov nemali "žiadne pochybnosti", pokiaľ ide o spravodajské informácie, ktoré viedli k rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa nechať usmrtiť iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního. Povedal to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorého citovali tlačové agentúry DPA a AFP.



"Hodnotenie spravodajských služieb jasne ukázalo, že nečinnosť umožňujúca Solejmánímu pokračovať vo svojich machináciách a plánoch, vo svojom teroristickom ťažení, by vytvorila väčšie riziko než zákrok, ktorý sme podnikli," povedal Pompeo v programe americkej vysielacej siete ABC.



Veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, ktoré vykonávajú zahraničné operácie, zabili v piatok americké sily pri útoku dronom neďaleko medzinárodného letiska v Bagdade. Nálet nariadil Trump, ktorý obvinil Solejmáního z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku.



Kritici tohto zákroku, ktorý vyvolal prudké zvýšenie napätia v danom regióne, spochybňujú jeho zákonnosť a poukazujú na možné dôsledky. Pompeo však v nedeľu trval na tom, že po usmrtení Solejmáního je svet "bezpečnejším miestom".



"Bol to zlý chlap a my sme ho dostali preč z hracieho poľa," vysvetlil šéf americkej diplomacie. Na otázku, či bude Trumpova vláda pri budúcich zásahoch proti Iránu žiadať súhlas od Kongresu, odpovedal, že na doterajší postup mala potrebné oprávnenie a naďalej bude postupovať "náležitým, zákonným a ústavným" spôsobom.



Po tom, ako Trump pohrozil, že v prípade protiútokov Iránu môžu Spojené štáty zasiahnuť desiatky iránskych objektov vrátane objektov kultúrneho významu, Pompeo ubezpečil, že Washington bude postupovať "zákonným" spôsobom. "Budeme konať zákonne. Budeme konať v rámci systému. Vždy sme tak konali a vždy budeme," povedal minister pre ABC.



Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf predtým upozornil, že prípadné útoky na kultúrne pamiatky by predstavovali vojnové zločiny. Minister telekomunikácií Mohammad-Džavád Ázerí Džahromí zase v tejto súvislosti prirovnal Trumpa k teroristickej organizácií Islamský štát, nacistickému vodcovi Adolfovi Hitlerovi a mongolskému dobyvateľovi Džingischánovi. "Oni všetci nenávidia kultúry. Trump je terorista v obleku," napísal Džahromí na Twitteri.