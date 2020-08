Pompeo o Bielorusoch: Chcú to, čo každý človek - nezávislosť a slobodu

Varšava 15. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu vystúpil na tlačovej konferencii vo Varšave, kde po rokovaniach s kolegom Jacekom Czaputowiczom zhodnotil svoju návštevu Poľska s tým, že obe krajiny sú hrdé na sobotňajší podpis dohody o posilnení vojenskej spolupráce. Tá otvára cestu pre premiestnenie časti amerických vojakov z Nemecka do Poľska. Informácie priniesla tlačová agentúra PAP.



Pompeo, ktorý okrem iných tém diskutoval s poľskými predstaviteľmi aj o súčasnej situácii v Bielorusku, vyhlásil, že administratíva USA vedie s európskymi partnermi konzultácie o Bielorusku.



Šéf americkej diplomacie povedal, že USA monitorujú vývoj v Bielorusku, lebo chcú pomôcť jeho ľudu, ktorý sa snaží dosiahnuť nezávislosť a slobodu. "Chcú to, čo každý človek," uviedol.



Pompeo dodal, že ho potešilo, keď sa dozvedel o prepustení niektorých zatknutých protestujúcich v Bielorusku, ale zdôraznil, že na vyriešenie situácie to nestačí.



O nedeľných prezidentských voľbách v Bielorusku, ktoré vyvolali masové protesty, Pompeo vyhlásil, že neboli čestné a že USA a európske štáty chcú Bielorusom pomáhať v budovaní slobodnej a demokratickej krajiny.



Pompeo sa vyjadril aj k Dohode o posilnení obrannej spolupráce (EDCA), ktorá stanovuje právny rámec prítomnosti ďalších amerických vojakov na poľskom území a ktorú v sobotu podpísal spolu s ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom v prezidentskom paláci vo Varšave za prítomnosti poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Pompeo na tlačovej konferencii povedal, že USA a Poľsko sú hrdé na túto dohodu. Pripomenul, že dokument umožňuje zvýšiť počet približne 4500 amerických vojakov v Poľsku asi o 1000.



Na sobotu tiež pripadlo 100. výročie Bitky o Varšavu, počas ktorej v roku 1920 mladá Poľská republika ubránila svoju nezávislosť a zastavila ťaženie ruských boľševikov do západnej Európy. Pompeo povedal, že táto bitka je jedným z mnohých hrdinských činov Poliakov, ktorými sa v 20. storočí preslávili.



Americký minister tiež spomenul na august pripadajúce 76. výročie Varšavského povstania z roku 1944 proti nemeckým okupantom a aj 40. výročie založenia nezávislých odborov Solidarita, ktoré nakoniec zvrhli komunistický režim v Poľsku.



Takisto sa poďakoval poľskému ministrovi zahraničných vecí Czaputowiczovi za jeho doterajšiu prácu a zablahoželal prezidentovi Dudovi k jeho nedávnemu znovuzvoleniu.



Pompeo sa v sobotu už skôr rozprával s Dudom aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým.



Návštevou Poľska ukončil šéf americkej diplomacie cestu po štyroch krajinách strednej a východnej Európy, počas ktorej zavítal aj do Českej republiky, Slovinska a Rakúska.