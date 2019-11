Pompeo odsúdil postup Iránu v kauze misie inšpektorov MAAE

Washington 9. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok odsúdil spôsob, akým Teherán zaobchádzal s inšpektorom agentúry OSN pre jadrový dozor, a označil to za "urážlivé a neodôvodnené zastrašovanie".



Pompeo podľa agentúry AFP povedal, že Irán "zadržal" inšpektora, ktorému podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) iránske úrady krátko bránili opustiť Irán.



Irán vo štvrtok informoval, že zrušil akreditáciu inšpektorky OSN po tom, čo minulý týždeň spustila poplach pri vstupe do závodu na obohacovanie uránu v Natanze.



Alarm pri kontrole pri vstupe do závodu v centrálnom Iráne vyvolal obavy, že by pri sebe mohla mať "podozrivý produkt", uviedla iránska organizácia pre atómovú energiu vo vyhlásení. V dôsledku toho jej bol žene zamietnutý vstup, vysvetlil Irán bez toho, aby spresnil, či sa u nej niečo podozrivé skutočne našlo.



Tieto obvinenia vyslovil iránsky predstaviteľ pri medzinárodných organizáciách vo Viedni Kázim Gharíb Abádí na mimoriadnej schôdzke MAAE vo Viedni s tým, že žena mala pri sebe výbušný dusičnan.



Bližšie podrobnosti, prečo žena mala pri sebe takúto látku, však neuviedol. Dodal len, že inšpektorka odišla počas druhého stupňa vstupnej kontroly na toaletu, kde sa evidentne tejto látky zbavila.



Po jej návrate sa už alarmy nespustili. Iránske úrady však detekovali kontamináciu na toalete a neskôr aj v prázdnej kabelke, ktorú zaistili počas prehliadky v dome, kde žena bývala.



Irán uviedol, že pri prehliadkach boli prítomní aj predstavitelia MAAE.



Táto organizácia zatiaľ oficiálne nekomentovala incident s inšpektorkou, uviedla agentúra AFP.



Pompeo však v sobotu uviedol, že Spojené štáty plne podporujú monitorovacie a overovacie činnosti MAAE v Iráne a sú "znepokojené nedostatočnou spoluprácou Iránu."



Zdôraznil tiež, že inšpektorom MAAE musí byť umožnené nerušene vykonávať ich dôležitú prácu. "Vyzývame Irán, aby okamžite vyriešil všetky otvorené problémy s MAAE a aby inšpektorom agentúry poskytol výsady a ochranu, na ktoré majú nárok," uviedol Pompeo.



Iránske jadrové zariadenia sú na základe prelomovej jadrovej dohody z roku 2015 dosiahnutej so svetovými mocnosťami kontinuálne monitorované orgánmi MAAE.



Irán v priebehu tohto roka pozastavil plnenie viacerých záväzkov zo spomínanej dohody a pohrozil, že od nej úplne odstúpi. Začal napríklad obohacovať urán nad úroveň, ktorú mu táto dohoda povoľuje. Týmito krokmi reagoval na rozhodnutie Spojených štátov, ktoré v roku 2018 od dohody jednostranne odstúpili a následne zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie. Zvyšní signatári sa dohodu stále pokúšajú zachrániť.