Pompeo označil zabitie generála Solejmáního za správne rozhodnutie

Washington 7. januára (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo dnes obhajoval rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa nechať zavraždiť iránskeho generála Kásema Solejmáního. Zároveň nevylúčil ďalší útok USA v prípade, ak sa Teherán "nezachová správne". Informovala o tom agentúra DPA.



"Bolo to správne rozhodnutie," povedal na tlačovej konferencii Pompeo, ktorý zároveň vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty mali potrebné oprávnenie zabiť jedného z najdôležitejších predstaviteľov Blízkeho východu. "V prípade, že sa Iránci opäť nezachovajú správne, prezident zareaguje podobne ako minulý týždeň," dodal.



Americké ozbrojené sily v piatok v Iraku zabili pri nálete dronu na Trumpov príkaz generála Solejmáního po jeho prílete do Bagdadu. Šiitský Irán po smrti jedného zo svojich najvplyvnejších predstaviteľov zareagoval, že sa Američanom a ich spojencom tvrdo pomstí.



Šéf americkej diplomacie poprel správy, že iránsky generál bol v čase zabitia na diplomatickej návšteve Iraku, a označil ich za "nepravdivé".



Pompeo zároveň vyhýbavo odpovedal na otázky spojené s predošlým vyhlásením Trumpa, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku.



Uviedol, že Solejmání nesie zodpovednosť za raketový útok z 27. decembra, pri ktorom bol zabitý Američan, a dodal, že jeho ďalšie potenciálne útoky by viedli k úmrtiu ďalších Američanov.