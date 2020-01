Pompeo: Palestínčania môžu predložiť návrhy na zlepšenie plánu Trumpa

Londýn 31. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pripustil, že v najnovšom pláne na urovnanie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi "nie je všetko ideálne". Upozornil však, že Palestínčania môžu predostrieť vlastné návrhy a pripomienky na jeho zlepšenie.



Pompeo to vyhlásil vo štvrtok, keď počas návštevy Londýna poskytol rozhovor arabskej redakcii televízie Sky News.



Šéf americkej diplomacie vyhlásil, že zverejnený plán je základom pre rokovania.



"Urobili sme ponuku. Teraz je ich povinnosťou (Palestínčanov) prijať túto ponuku, zvážiť, čo by mohlo byť inak, čo by mohlo byť lepšie a ako by mohli začať viesť dialóg s Izraelom, čo by viedlo k svetlejšej budúcnosti pre palestínsky ľud a bezpečnej budúcnosti pre Palestínčanov i štát Izrael," uviedol Pompeo.



Prezident USA Donald Trump v utorok zverejnil dlho očakávaný plán zameraný na vyriešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Ako napísal izraelský denník Haarec, tento plán je v súlade so základným princípom, ktorý za posledných 20 rokov predložili všetky vlády Spojených štátov: dané územie sa rozdelí na dva štáty na základe hraníc z roku 1967 a uskutoční sa výmena území - s diaľnicou z pásma Gazy do Hebronu v Predjordánsku, ktorá by vytvorila spojnicu medzi dvoma časťami Palestíny, pričom Izrael si ponechá zodpovednosť za bezpečnosť pozdĺž vonkajších hraníc, vo vzduchu a na mori, ako aj na elektromagnetickom spektre.



Podľa Haarecu hlavný rozdiel - v porovnaní s návrhmi bývalých prezidentov USA Billa Clintona, Georgea Busha a Baracka Obamu - spočíva v tom, že jeruzalemské Staré mesto by zostalo pod izraelskou kontrolou, pričom islamská náboženská nadácia Wakf, ktorá spravuje náboženské objekty v Jeruzaleme, a Jordánsko si zachovajú svoju autonómiu na Chrámovej hore výmenou za to, že sa tam židovskí veriaci budú môcť modliť.



Trumpova iniciatíva okrem úplnej kontroly nad Jeruzalemom židovskému štátu umožňuje aj pripojiť k svojmu územiu údolie rieky Jordán, severnú časť Mŕtveho mora a židovské osady v Predjordánsku, čo je iný zemepisný a kultúrnohistorický termín pre západný breh Jordánu.



Podľa Trumpovho plánu by nezávislý palestínsky štát mohol vzniknúť na zvyšnom území Predjordánska a pásma Gazy a mal by byť demilitarizovaný.



Trump zároveň povedal, že časti východného Jeruzalema ležiace za izraelskou bezpečnostnou bariérou by sa mohli stať hlavným mestom palestínskeho štátu.



Ďalším zásadným rozdielom Trumpovho plánu je to, že odstraňuje palestínsku požiadavku na právo na návrat palestínskych utečencov, ale zahŕňa vyhliadky na pomoc a investície pre Palestínčanov v objeme miliárd dolárov.



Palestínčania naprieč celým politickým spektrom tento plán odsúdili a odmietli.



Palestínsky vodca Mahmúd Abbás odmietol Trumpom prezentovaný plán a zdôraznil, že Palestínčania žiadajú vyhlásiť a uznať svoj nezávislý štát s hranicami z roku 1967 a hlavným mestom Jeruzalem.



Časť štátov na Blízkom východe a v Európe Trumpov plán privítala ako príležitosť na oživenie v súčasnosti bezvýchodiskových mierových rozhovorov.