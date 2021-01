Pompeo podnikne poslednú cestu do zahraničia ako šéf diplomacie

Washington 12. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo podnikne tento týždeň svoju poslednú cestu do zahraničia vo funkcii. Informovalo o tom v pondelok jeho ministerstvo, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Len týždeň pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Joea Bidena rezort diplomacie oznámil, že Pompeo navštívi v stredu a vo štvrtok Brusel. Má v pláne stretnúť sa tam so šéfom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom a s belgickou ministerkou zahraničných vecí Sophie Wilmesovou. Potom sa Pompeo vráti do Washingtonu, čím sa skončí jeho dva a polročné cestovanie do zahraničia v úlohe šéfa diplomacie v administratíve prezidenta Donalda Trumpa.



Pompeo začínal v Trumpovej administratíve ako šéf americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), ale potom prevzal post ministra zahraničných vecí, keď prezident začiatkom roka 2018 odvolal Texa Tillersona.



Neočakáva sa, že Pompeo počas krátkej návštevy zavíta aj do sídla Európskej únie v Bruseli. Namiesto toho sa stretne so svojou belgickou kolegyňou Wilmesovou.



Do Washingtonu sa vráti vo štvrtok 14. januára.