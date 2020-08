Pompeo ponúka 10 miliónov USD za informácie o zasahovaní do volieb

Washington 5. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu oznámil, že Spojené štáty ponúkajú odmenu desať miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu akéhokoľvek štátneho aktéra, ktorý zasiahne do novembrových prezidentských volieb v USA. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Tajné služby USA oznámili, že do prezidentských volieb v roku 2016 zasahovalo Rusko v prospech Donalda Trumpa, predovšetkým manipuláciou na sociálnych sieťach.



Spojené štáty "ponúkajú odmenu desať miliónov dolárov za informácie vedúce k identifikovaniu alebo lokalizovaniu akejkoľvek osoby, ktorá koná na príkaz alebo pod vplyvom zahraničnej vlády a ktorá zasahuje do volieb v USA", povedal Pompeo novinárom na tlačovom brífingu.



Nespomenul konkrétne Rusko, ale tajné služby USA už predtým vyhlásili, že očakávajú ďalšie takéto snahy Moskvy, ako aj iných odporcov Spojených štátov.



Trump sa neraz vysmieval zo zistení amerických spravodajských služieb - známa je jeho tlačová konferencia z roku 2018, na ktorej sa ukázalo, že slová prezidenta Vladimira Putina, že Rusko nezasahovalo do amerických volieb v roku 2016, pokladá Trump za bernú mincu.