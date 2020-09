Pompeo povedal, že venezuelský prezident Maduro by mal odísť

Boa Vista 19. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas návštevy Latinskej Ameriky povedal, že venezuelský prezident Nicolás Maduro by "mal odísť", informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Pompeo Madura označil za "vodcu, ktorý zničil svoju vlastnú krajinu" a za pašeráka drog. Pompeo sa podľa AFP odvolával na obvinenia z narkoterorizmu, ktoré voči Madurovi a ďalším členom jeho vlády vznieslo americké ministerstvo spravodlivosti.



Pompeo počas návštevy strediska pre utečencov v brazílskom meste Boa Vista upozornil na ťažkú situáciu takmer piatich miliónov Venezuelčanov, ktorý počas zhoršenia hospodárskej situácie opustili krajinu. Boa Vista leží na severozápade Brazílie približne 220 kilometrov od hraníc s Venezuelou.



Ľudia, s ktorými Pompeo v stredisku hovoril, sa podľa jeho slov chcú vrátiť naspäť domov.



"Každý deň, počas ktorého Maduro zostáva pri moci, je ďalším dňom, keď sú potreby Venezuelčanov zanedbávané," napísal Pompeo na Twitteri.



Spojené štáty spolu so svojimi partnermi podľa Pompea s hrdosťou pomôžu Venezuelčanom utiecť pred Madurovým nezákonným režimom a podporia ich v období, keď to budú potrebovať.



Maduro vo vysielaní venezuelskej štátnej televízie povedal, že Pompeova cesta je namierená proti Venezuele. Pompeo však podľa Madurových vyjadrení zlyhal vo všetkých svojich pokusoch zorganizovať vlády krajín Latinskej Ameriky, aby sa zapojili do vojny proti Venezuele.



Pompeo sa stretol i s brazílskym ministrom zahraničných vecí Ernestom Araújom a obaja vyjadrili podporu Juanovi Guaidóovi, ktorého za dočasného prezidenta Venezuely uznalo približne 50 krajín vrátane USA.