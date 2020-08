Pompeo pricestoval do Izraela, kde začne cestu po Blízkom východe

Tel Aviv 24. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v pondelok do Izraela, kde odštartuje svoju päťdňovú návštevu Blízkeho východu zameranú na normalizáciu vzťahov židovského štátu so Spojenými arabskými emirátmi (SAE), pričom vyvinie úsilie, aby tak spravili aj ďalšie arabské štáty.



Na záberoch, ktoré poskytol americký veľvyslanec, bolo podľa tlačovej agentúry AFP vidno šéfa americkej diplomacie, že mal počas vystupovania z lietadla v Tel Avive na tvári rúško vo farbách zástavy Spojených štátov.



Pompeo v utorok odcestuje do SAE, kde prediskutuje dohodu o obnovení diplomatických vzťahov, ktorú obe krajiny dosiahli. Minister bude rokovať aj o bezpečnostných výzvach, ktoré v tejto oblasti predstavujú Irán a Čína.



Izrael a SAE minulý štvrtok oznámili, že dosiahli dohodu o nadviazaní diplomatických stykov. Ako prvý o nej informoval americký prezident Donald Trump, keďže dohodu sprostredkovali Spojené štáty.



Delegácie Izraela a SAE by mali dohodu podpísať v priebehu najbližších troch týždňov v Bielom dome. Týkať by sa mala takisto zavedenia priamych letov, bezpečnosti, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu a zdravotníctva. Obe krajiny tiež nadviažu spoluprácu v boji proti pandémii koronavírusu.