Pompeo rokoval separátne so šéfmi diplomacie Azerbajdžanu a Arménska

Washington 24. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok vyzval na ukončenie bojov na spornom území Náhorného Karabachu. Pompeo sa vo Washingtone separátne stretol so šéfmi diplomacií Azerbajdžanu a Arménska, no ako uviedol, zatiaľ k pokroku v rokovaniach nedošlo. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pompeo zdôraznil potrebu ukončiť násilie a ochrániť civilistov," uviedol rezort diplomacie USA. Zopakoval postoj USA, že konflikt oboch krajín by sa mal riešiť "bez použitia sily či pod hrozbou sily, na základe územnej celistvosti, rovnakých práv a sebaurčenia národov".



Azerbajdžanský minister zahraničných vecí Ceyhun Bayramov Pompeovi povedal, že "arménska okupácia" (Náhorného Karabachu) sa musí skončiť. "Zaviazali sme sa k nájdeniu politického riešenia konfliktu a sme pripravení okamžite pokračovať v zásadných rozhovoroch," uviedol Bayramov po skončení rozhovorov. "Arménsko sa musí prestať vyhýbať zmysluplným rokovaniam a zvoliť si trvalý mier," dodal.



Arménsko však tvrdí, že agresorom je Azerbajdžan, ktorý Jerevan obviňuje z úmyselného útočenia na civilistov. Arménsky minister zahraničných vecí Zohrab Mnacakanjan Pompeovi povedal, že "táto agresia zo strany Azerbajdžanu sa uskutočňuje za priamej účasti Turecka, ktorá sa prejavuje priamou vojenskou technickou podporou či importom vojenských teroristov z regiónu".



Spojené štáty oficiálne vyhlásili neutralitu čo sa týka sporov o Náhorný Karabach a sú spolu s Francúzskom a Ruskom súčasťou Minskej skupiny OBSE - kontaktnej skupiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá sa usiluje o vyriešenie ozbrojeného konfliktu v tomto regióne.



Pompeo však nedávno akcie Arménska označil za defenzívu a kritizoval zapojenie Turecka do konfliktu na strane Azerbajdžanu. V Spojených štátoch žije početná a politicky aktívna diaspóra Arménov, no USA majú i strategické spojenie s Azerbajdžanom, konštatuje AFP.



Náhorný Karabach vyhlásil nezávislosť od Azerbajdžanu po vojne v 90. rokoch minulého storočia, ktorá si vyžiadala najmenej 30.000 obetí. Naďalej však zostáva medzinárodne neuznaným štátom na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. O jeho územie, kde približne 95 percent obyvateľstva tvoria Arméni, vedú Arménsko a Azerbajdžan dlhoročný spor. Ťažké boje v tejto oblasti prepukli opäť 27. septembra a odvtedy si vyžiadali stovky zranených a desiatky obetí, mnohé aj z radov civilistov.