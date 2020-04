Pompeo: Rozhodnutie o anexii Predjordánska závisí od izraelskej vlády

Washington 22. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu vyhlásil, že rozhodnutie o tom, či anektovať väčšinu územia Predjordánska, je v rukách izraelskej vlády národnej jednoty.



Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom. Palestínčania tieto jeho návrhy rozhodne odmietli. Nesúhlasia s nimi ani Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce.



Na margo anexie Pompeo uviedol, že rozhodnutie v tejto veci napokon prijme Izrael. Spresnil, že to bude výsostne rozhodnutie Izraela, USA však budú s Izraelom úzko spolupracovať a vymieňať si názory na túto citlivú záležitosť.



Šéf americkej diplomacie súčasne vyjadril radosť nad tým, že v Izraeli sa vytvára nová koaličná vláda a podarilo sa predísť ďalším parlamentným voľbám, ktoré by boli štvrtými od apríla minulého roka.



Pompeo naznačil, že po pomoci vo výške päť miliónov dolárov, ktoré majú Palestínčanom pomôcť vyrovnať sa s epidémiou nového koronavírusu, by mohla nasledovať ďalšia. Zároveň vyjadril obavy, či sa táto pomoc dostala tam, kde ju treba. Podľa Pompeovho názoru Palestínčania "budú potrebovať veľa pomoci", aby prekonali súčasnú zdravotnú krízu.