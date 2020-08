Pompeo s Petříčkom vzdali hold americkým vojakom Československa

Praha 11. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo navštívil v utorok so svojím českým náprotivkom Tomášom Petříčkom v Plzni pamätník nazvaný Díky, Ameriko! pripomínajúci oslobodenie tohto západočeského mesta americkou armádou. Informovala o tom na svojej webstránke televízia TV Nova.



Pompea k pamätníku sprevádzalo asi 20 policajných áut a vrtuľník. Plzenský starosta Martin Baxa privítal oboch ministrov príhovorom v češtine i angličtine. Zaznela tiež americká aj česká hymna. Baxa vzdal spolu s ministrami hold americkým hrdinom, ktorí sa podieľali na oslobodenie Plzne v máji 1945.



"Vďaka, Amerika, za to, že si pred 45 rokmi a ešte mnohokrát potom bola našou oporou," povedal Petříček. "Jeden z nápisov na pamätníku hovorí, že nikdy nezabudneme — a skutočne, týmto stretnutím históriu udržujeme nažive," povedal Pompeo.



Americký minister pripomenul aj inváziu vojsk Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a odvahu občanov vtedajšieho Československa.



"Američania vám ďakujú, naši českí priatelia. Ďakujeme za všetko, čo robíte pre slobodu, aj za to, že v srdci uchovávate spomienku na našich padlých krajanov," uviedol Pompeo. Medzi stĺpy pamätníka potom vojaci umiestnili dva veľké pamätné vence.



Stretnutie amerického a českého ministra zahraničných vecí je podľa Petříčka znamením dobrých vzťahov medzi oboma krajinami.



Šéf českej diplomacie mal neskôr na programe neformálnu večeru s Pompeom v plzenskom pivovare. Hovoriť na nej podľa neho budú najmä situácii v Bielorusku, spolupráci s USA vo vedecko-technickej oblasti, ako aj o vzťahu k Rusku a jeho zasahovaní do diania v iných štátoch prostredníctvom internetových technológii a tiež vzťahu k Číne a Hongkongu.



Pompeo pricestoval v utorok ráno spoločne so svojou manželkou do Česka, kde začal svoju päťdňovú cestu po krajinách strednej Európy. V ČR bude dva dni.



Po utorňajšej návšteve Plzne sa v stredu presunie do Prahy, kde sa stretne s českým prezidentom Milošom Zemanom a premiérom Andrejom Babišom. Rokovať by mali najmä o spolupráci oboch krajín v bezpečnostnej a hospodárskej oblasti, pričom témou zrejme bude aj dostavba jadrovej elektrárne Dukovany či automobilový priemysel.