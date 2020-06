Pompeo sa rozprával s hlavým vyjednávačom Talibanu

Kábul/Washington 30. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo sa rozprával s hlavým vyjednávačom afganského fundamentalistického hnutia Taliban mullom Abdulom Gháním Barádarom. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu Talibanu Suhajla Šáhína.



Ten na Twitteri uviedol, že Pompeo a Barádar absolvovali v pondelok videokonferenciu, na ktorej americký minister naliehal na Taliban, aby znížil násilie v Afganistane. Diskutovali o "implementácii dohody (medzi USA a Talibanom podpísanej vo februári), stiahnutí zahraničných vojsk, prepustení väzňov, začatí vnútroafganského dialógu a obmedzení (vojenských) operácií".



Americké ministerstvo zahraničných vecí sa k videokonferencii nevyjadrilo.



Podľa nemenovaného predstaviteľa USA, na ktorého sa odvolala AP, Pompeo počas videokonferencie zdôraznil, že je nevyhnutné, aby Taliban dodržiaval svoj záväzok bojovať s ostatnými militantmi pôsobiacimi v Afganistane - konkrétne s teroristickými skupinami, ktoré by mohli ohroziť USA alebo ich spojencov. Podľa AP mal zrejme na mysli organizáciu Islamský štát.



Realizácia dohody medzi USA a Talibanom sa dostala do kritickej fázy, pričom sa očakáva, že vedúci predstavitelia Talibanu a Kábulu budú viesť rokovania o usporiadaní povojnového Afganistanu, ktoré by ukončili boje a prizvali povstalcov na politickú scénu v krajine.



Očakáva sa, že rozhovory sa začnú v júli, ak obe strany dodržia sľub stanovený v dohode medzi USA a Talibanom o prepustení tisícov väzňov. Dohoda stanovuje, aby Kábul prepustil 5000 uväznených talibov, zatiaľ čo povstalci prepustia 1000 vojakov a štátnych zamestnancov. Kábul však doteraz prepustil len 3500 väzňov a Taliban 700.



Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, sa Taliban zaviazal zastaviť útoky na americké a koaličné jednotky a súhlasil s mierovými rozhovormi s vládou v Kábule, ktoré sa mali začať po výmene väzňov. Výmenou za to sa americké a iné cudzie jednotky stiahnu z Afganistanu.



Podľa AP nie je známe, či sa Pompeo a Barádar rozprávali aj o medializovaných informáciách, podľa ktorých Rusi nabádali bojovníkov Talibanu na útoky na vojakov USA a NATO v Afganistane.



Denník The New York Times (NYT) minulý týždeň v piatok napísal, že oddiel ruskej vojenskej spravodajskej služby ponúkal Talibanu odmeny za útoky na jednotky medzinárodnej koalície v Afganistane. Tieto zistenia boli podľa NYT prezentované prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi "pred niekoľkými mesiacmi" a na pôde rady národnej bezpečnosti sa o tom diskutovalo koncom marca.



Taliban odmietol tieto správy a zdôraznil, že počas 19 rokov trvajúcej svätej vojny - džihádu - nedostával rozkazy od nijakej tajnej služby alebo cudzieho štátu.



Správu denníka NYT odsúdilo aj Rusko.



Americký prezident Donald Trump poprel, že by bol o tejto záležitosti informovaný.



Americké ministerstvo obrany oznámilo, že "nemá dosiaľ žiadne podporné dôkazy na potvrdenie nedávnych tvrdení nájdených v správach z otvorených zdrojov".