Pompeo sa stretol v Minsku s Lukašenkom, vyzval na zlepšenie vzťahov

Minsk 1. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo sa vyslovil za budovanie užších vzťahov medzi Spojenými štátmi a Bieloruskom, ktoré navštívil v sobotu ako prvý šéf americkej diplomacie za posledných 25 rokov. Na stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku vyjadril presvedčenie, že "spoločne môžu dosiahnuť skutočný pokrok vo všetkých rozmeroch" americko-bieloruských vzťahov, uviedla tlačová agentúra AFP.



"Dve a pol desaťročia - to je pridlho. Trochu sme sa oneskorili," povedal Pompeo na spoločnej tlačovej konferencii s bieloruským rezortným partnerom Uladzimirom Makejom po rokovaní s Lukašenkom v minskom Paláci nezávislosti.



Lukašenko, ktorý je bieloruským prezidentom nepretržite od roku 1994, povedal hosťovi, že je "veľmi dobre, že po rôznych nedorozumeniach medzi Bieloruskom a Spojenými štátmi riskoval príchod do Minsku". "Naša diktatúra je odlišná v tom, že všetci cez víkend oddychujú, ale prezident pracuje," poznamenal žartom na margo častého označovania Bieloruska za poslednú európsku diktatúru.



Pred Pompeom navštívil americký minister zahraničných vecí Bielorusko naposledy v roku 1994 - bol ním Warren Christopher, sprevádzajúci vtedajšieho prezidenta Spojených štátov Billa Clintona. Pompeova cesta nasleduje po nedávnom "oteplení" v americko-bieloruských vzťahoch, konštatovala AFP. Minister sa zastavil v Minsku v rámci turné po krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré začal na Ukrajine a zavedie ho aj do Kazachstanu a Uzbekistanu.



Washington vyhlasuje, že chce "normalizovať" svoje vzťahy s Minskom, zatiaľ čo sa Lukašenko snaží nájsť protiváhu ku vzťahom so susedným Ruskom, ktoré je pre Bielorusko hlavným spojencom a dodávateľom energií. Pompeo však ubezpečil, že Spojené štáty nemajú záujem odtrhnúť Bielorusko od Ruska.



"Chápeme, že ste susedia, že máte dlhú spoločnú históriu. Nie je to o vyberaní si medzi dvoma možnosťami," povedal americký minister. Napriek tomu naznačil, že Bielorusko by mohlo dovážať lacno ropu zo Spojených štátov po tom, ako nedávno začalo importovať ropu z Nórska v čase, keď sa sporí s Ruskom o cenách.



Rusko a Bielorusko podpísali v roku 1991 dohodu o jednote, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými a vojenskými vzťahmi. Moskva nedávno zvýšila svoj nátlak na Minsk s tým, že Bielorusko by malo prijať užšiu ekonomickú integráciu, ak chce naďalej dostávať energetické zdroje za ruské domáce ceny. V Bielorusku to vyvolalo znepokojenie, že Rusko zvažuje zabratie krajiny.