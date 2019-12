Pompeo skritizoval Rusko a Čínu za vetovanie rezolúcie OSN

Washington 21. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu označil za "hanebné" piatkové zablokovanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN zo strany Ruska a Číny. Rezolúcia rátala s ročným predĺžením dodávok humanitárnej pomoci pre Sýriu a so zrušením jedného zo štyroch vstupných bodov na sýrske územie.



Dodávky humanitárnej pomoci mali smerovať z Turecka a Iraku miliónom sýrskych civilistov, ktorí sa nachádzajú v oblastiach prevažne ovládaných vzbúrencami bojujúcimi proti režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



"Včerajšie veto Ruskej federácie a Číny pre rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN, ktorá by umožnila humanitárnu pomoc pre milióny Sýrčanov, je hanebné. Rusko a Čína, ktoré sa rozhodli učiniť politické stanovisko tým, že sa postavili proti tejto rezolúcii, majú preto krv na svojich rukách," uviedol Pompeo, citovaný tlačovými agentúrami Reuters a AFP.



Za rezolúciu predloženú Nemeckom, Belgickom a Kuvajtom a podporovanú Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) hlasovalo 13 z 15 členov BR OSN, avšak Rusko a Čína ako stáli členovia Bezpečnostnej rady využili svoje právo veta.



Druhú rezolúciu z dielne Ruska a Číny, ktorá počítala len s dvoma vstupnými bodmi z územia Turecka, podporilo päť členov BR OSN, šiesti boli proti a štyria sa zdržali hlasovania. Na schválenie rezolúcie je potrebných deväť hlasov členov Bezpečnostnej rady, ak ani jeden z jej piatich stálych členov - Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA - neuplatní svoje právo veta.



Od začiatku sýrskeho konfliktu v roku 2011 uplatnilo Rusko v BR OSN svoje právo veta už po 14. raz.



Súčasný mandát OSN na koordináciu dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie zo štyroch pohraničných bodov v Turecku, Iraku a Jordánsku sa skončí 10. januára 2020.