Pompeo so saudskoarabským kráľom hovorili aj o hrozbe zo strany Iránu

Rijád 20. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vo štvrtok so saudskoarabským kráľom Salmánom hovoril najmä o bezpečnostných otázkach v súvislosti s Iránom. Informovala o tom agentúra AP.



Pompeo sa s kráľom Salmánom stretol v rámci svojej návštevy Saudskej Arábie. Už pred svojím príchodom do Rijádu americký minister zahraničných vecí povedal, že chce s vedením Saudskej Arábie hovoriť aj o ľudských právach a prípadoch aktivistov s dvojakým americkým aj saudskoarabským občianstvom, ktorí boli zadržaní v Saudskej Arábii.



Pompeo má po stretnutí v kráľovskom paláci navštíviť leteckú základňu, kde je umiestnených približne 2500 amerických vojakov.



Americkí vojaci boli do Saudskej Arábie vyslaní minulý rok s cieľom posilniť vojenskú prítomnosť Spojených štátov v oblasti Blízkeho východu v súvislosti so stupňujúcim sa napätím medzi Washingtonom a Teheránom.



Saudská Arábia a USA obvinili Irán z útoku na saudskoarabskú ropnú infraštruktúru v septembri 2019. Irán poprel účasť na útoku, ku ktorému sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci známi ako húsíovia.



Saudská Arábia je dlhoročným spojencom USA. Vzťahy medzi týmito dvoma krajinami však ovplyvnila vražda novinára Džamála Chášukdžího, ku ktorej došlo v roku 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Americký Kongres Saudskú Arábiu takisto kritizuje v súvislosti s jej účasťou na vojne v Jemene.



Pompeo má v piatok odcestovať do Ománu, ktorý je blízkym spojencom USA, a má väzby na Saudskú Arábiu i Irán.