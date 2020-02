Pompeo: Spojené štáty chcú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

Rijád 21. februára (TASR) - Spojené štáty sa pripravujú na to, že 29. februára podpíšu dohodu s afganským povstaleckým hnutím Taliban. Oznámil to v piatok šéf americkej diplomacie Mike Pompeo, ktorého citovala agentúra AFP.



K podpísaniu dohody dôjde, ak sa v priebehu nasledujúceho týždňa podarí v Afganistane obmedziť násilie, k čomu sa zaviazali Taliban na jednej strane a afganské a americké bezpečnostné sily na strane druhej.



"Očakáva sa, že po úspešnej implementácii (dohovoru o obmedzení násilia) budeme môcť pristúpiť k podpísanou dohody medzi USA a Talibanom," uviedol Pompeo vo vyhlásení, ktoré zverejnil po ukončení návštevy Saudskej Arábie.



Dohovor o obmedzení násilia v Afganistane, faktickom čiastočnom prímerí, by mal platiť sedem dní od 22. februára o polnoci miestneho času (20.30 h SEČ).



Ak sa podarí násilie skutočne obmedziť, malo by v sobotu 29. februára dôjsť k podpísaniu dohody medzi USA a Talibanom.



Následne by mali v katarskej metropole Dauha začať mierové rokovania za účasti všetkých strán konfliktu v Afganistane. Z rozhovorov by mala vzísť dohoda o "komplexnom a trvalom prímerí" a plán budúceho politického vývoja v Afganistane, uviedol Pompeo.



Militantné hnutie Taliban prestalo útočiť na veľké mestá v snahe pokračovať v mierových rozhovoroch s USA, hoci boje v provinciách nezastavilo. Dohoda medzi Washingtonom a Talibanom by mala otvoriť cestu k tomu, aby americké jednotky začali opúšťať Afganistan výmenou bezpečnostné záruky.