Pompeo stupňuje kritiku Číny, zmierňuje ale tvrdenie o laboratóriu

Washington 6. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu opäť kritizoval údajné manipulácie Číny týkajúce sa epidémie infekčnej choroby COVID-19. Zmiernil však svoje predchádzajúce sporné tvrdenia o "veľkom množstve dôkazov" svedčiacich o tom, že koronavírus SARS-CoV-2 unikol z čínskeho laboratória.



Ako informovala agentúra Bloomberg, Pompeo v stredu začal svoj brífing tým, že načrtol časovú postupnosť krokov čínskej vlády.



Vyhlásil, že Peking umlčal včasné varovania čínskych lekárov o víruse. Zopakoval tvrdenie USA, že Čína stále odmieta zdieľať vzorky vírusov alebo podrobnosti o začiatku pandémie, ako aj o "pacientovi nula", prvej obeti epidémie. Vyhlásil tiež, že aj ďalšie štáty začínajú tieto fakty o Číne vnímať podobne ako v USA.



"Naša pravda a požiadavka transparentnosti nemajú nič spoločné s politikou, nejde o šikanovanie, nejde o vinu," uviedol Pompeo. "Je to pretrvávajúca potreba zachrániť americké životy. Toto je pokračujúca hrozba," vyhlásil Pompeo na margo Číny.



Americký minister sa vrátil aj k svojím veľmi sporným obvineniam z minulej nedele, že koronavírus SARS-CoV-2 pochádza z čínskeho laboratória. Uznal však, že Spojené štáty nemajú istotu, že to tak bolo.



"Nemáme istotu, ale je tu významný dôkaz, že to pochádza z (tohto) laboratória (v čínskom meste Wu-chan). Obe tieto vyhlásenia môžu byť pravdivé," vyhlásil Pompeo v rozhovore pre novinárov.



Pompeo už v nedeľu vyhlásil, že existuje "veľké množstvo" dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19. Súčasne však odmietol odpovedať na otázku, či podľa jeho názoru šlo o zámer Pekingu.



Agentúra Bloomberg konštatovala, že Pompeove najnovšie vyjadrenia predstavujú ďalšiu eskaláciu doterajšej slovnej prestrelky medzi vládou USA a Čínou, ktorá sa týka zodpovednosti za pandémiu i toho, ktorá z týchto dvoch najväčších svetových ekonomík prevezme vedenie a zastaví šírenie koronavírusu. V rámci výmeny názorov sa Pompeo stal terčom osočovania zo strany čínskych médií, ktoré o ňom píšu napr. ako o "diablovi" a "klamárovi".