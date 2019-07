Pompeo: Trump chce znížiť počet vojakov v Afganistane do roku 2020

USA v uplynulých mesiacoch rokujú s hnutím Taliban s cieľom dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení 18-ročnej vojny.

Washington 30. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce začať sťahovať vojakov z Afganistanu pred voľbami hlavy štátu v USA v roku 2020. Vyhlásil to v pondelok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Na podujatí neziskovej organizácie Economic Club of Washington dostal Pompeo otázku, či očakáva, že Trump zníži počet vojakov v Afganistane pred voľbami v novembri 2020. "Taký mám pokyn od prezidenta Spojených štátov," odpovedal šéf americkej diplomacie podľa agentúry Reuters.



Trump "jednoznačne" podľa Pompea povedal, že chce ukončiť túto "nekonečnú vojnu" a znížiť vojenskú prítomnosť. "Nádejame sa, že celkovo je znížená potreba bojových jednotiek v regióne," dodal americký minister.



Agentúra AFP pripomína, že Trump sa pred prezidentskými voľbami v roku 2016 zaviazal, že stiahne amerických vojakov z Afganistanu a ukončí najdlhšiu vojnu Ameriky. Avšak po prevzatí funkcie súhlasil s vyslaním ešte viac vojakov a teraz ich je v Afganistane približne 14.000.



USA v uplynulých mesiacoch rokujú s hnutím Taliban s cieľom dosiahnuť mierovú dohodu o ukončení 18-ročnej vojny. Podľa Pompea sa dosiahol na týchto rozhovoroch "naozajstný pokrok" a on sám je optimistický.



Zdá sa, že USA chcú urýchliť mierové rokovania, keďže Afganistan sa pripravuje na septembrové prezidentské voľby a Amerika na voľby v roku 2020.



Osobitný vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad je v Kábule a o pár dní pocestuje do Kataru na ďalšie kolo rokovaní s Talibanom, pripomína AFP.