Pompeo údajne v Londýne povedal, že šéfa WHO si kúpila čínska vláda

Londýn 22. júla (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo údajne počas svojej návštevy Londýna povedal britským zákonodarcom, že šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa si kúpila čínska vláda. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na britské denníky The Times a The Daily Telegraph.



Britské médiá vo svojich článkoch citovali niekoľko osôb, ktoré sa zúčastnili na udalosti organizovanej think-tankom Spoločnosť Henryho Jacksona, zaoberajúcim sa zahraničnou politikou. Tento nezávislý výskumný tím podľa kritikov propaguje neokonzervativizmus a myšlienky krajnej pravice.



Pompeo počas osobného stretnutia s pozvanými zákonodarcami povedal, že jeho tvrdenia sa zakladajú na spoľahlivých zisteniach tajných služieb. Bližšie informácie však neuviedol.



„Keď išlo do tuhého, keď naozaj išlo o všetko, keď bola v Číne pandémia, Doktor Tedros, ktorý bol... kúpený čínskou vládou," citoval Pompeove slová denník The Daily Telegraph.



Pompeo spoločne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ostro kritizovali reakciu Svetovej zdravotníckej organizácie na koronavírusovú pandémiu. Obvinili ju z pomáhania Číne pri utajovaní počiatočnej závažnosti situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a zdroja jeho šírenia.



O takýchto závažných obvineniach však v súvislosti s Ghebreyesusom nikdy predtým nehovorili, dodáva DPA.