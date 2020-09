Pompeo: USA budú riešiť spor Turecka a Grécka vo východnom Stredozemí

Solún 28. septembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok prisľúbili, že svoj diplomatický a vojenský vplyv vo východnej časti Stredozemného mora využijú na upokojenie sporov medzi Gréckom a Tureckom o právo na prieskum a ťažbu energetických zdrojov v tejto oblasti. Tento odkaz tlmočil americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po stretnutí so svojím gréckym rezortným partnerom Nikosom Dendiasom.



"Spojené štáty a Grécko majú na oblasť východného Stredozemia rovnaký názor a opätovne potvrdili svoje presvedčenie, že problém vymedzenia hraníc pobrežných vôd by mal byť vyriešený pokojne," informovali v spoločnom komuniké.



Ako informovala agentúra AP, obaja ministri na stretnutí v severogréckom meste Solún tiež povedali, že USA a Grécko využijú na vyriešenie tohto konfliktu "všetky vhodné prostriedky, ktoré majú k dispozícii na to, aby zaručili stabilitu a bezpečnosť" v tomto regióne.



Napätie medzi Gréckom a Tureckom sa v poslednom období prehĺbilo po tom, čo Turecko začalo v auguste prieskum v súvislosti s možnými ložiskami ropy a zemného plynu v okolí Cypru a gréckych ostrovov. Do oblasti Stredozemného mora medzi Cyprom a Krétou vyslali obe krajiny námorné vojenské jednotky.



Pred niekoľkými týždňami však Turecko stiahlo prieskumné plavidlo sprevádzané vojnovou loďou z oblasti, kde si Grécko nárokuje výhradné práva na potenciálne podmorské ložiská plynu alebo ropy.



Tento krok viedol k obnoveniu priamych politických kontaktov medzi oboma štátmi - napriek tomu však situácia naďalej vyvolávala obavy z možného vypuknutia otvoreného konfliktu medzi týmito dvoma členskými krajinami NATO.



Európska únia má na budúci týždeň v pláne zvážiť zoznam potenciálnych sankcií proti Turecku. Predstavitelia EÚ tvrdia, že spor je možné vyriešiť iba rokovaniami.



V rámci päťdňovej pracovnej cesty, ktorú odštartoval v pondelok v Grécku, šéf americkej diplomacie Pompeo navštívi aj Taliansko, Chorvátsko a Vatikán. Ešte v pondelok má odcestovať na ostrov Kréta, kde sa stretne s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a navštívi tamojšiu námornú základňu v zátoke Suda.