Pompeo: USA budú trvať na predĺžení zbrojného embarga voči Iránu

Na archívnej snímke Alexander Schallenberg. Foto: TASR/AP

New York 14. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v piatok vo Viedni povedal, že Spojené štáty budú trvať na predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) bude v piatok hlasovať o predĺžení tohto embarga, ktorého platnosť by mala vypršať v októbri." povedal Pompeo.Americký minister Irán označil za "" a pripomenul, že táto krajina by nemala mať povolené nakupovať a predávať zbrane. Pompeo sa v piatok stretol s rakúskym rezortným partnerom Alexandrom Schallenbergom, píše na svojej webovej stránke agentúra APA.Pompeo a Schallenberg podľa agentúry APA potvrdili priateľské vzťahy medzi svojimi krajinami, i napriek rozdielnym názorom v niektorých dôležitých otázkach.Embargo je súčasťou rezolúcie BR OSN spojenej s jadrovou dohodou s Iránom z roku 2015, ktorú s Teheránom podpísalo šesť veľmocí. Platnosť embarga má vypršať 18. októbra tohto roka.Spojené štáty v utorok predstavili návrh novej rezolúcie o predĺžení zbrojného embarga OSN voči Iránu na dobu neurčitú. Výsledky hlasovania BR OSN sa podľa DPA očakávajú v piatok.Ministri zahraničných vecí Ruska a Číny už minulý mesiac ostro kritizovali snahu USA predĺžiť embargo na dobu neurčitú. Diplomati niektorých krajín viazaných jadrovou dohodou vyjadrili obavy, že by predĺženie embarga mohlo motivovať Irán, aby odstúpil od dohody a pokračoval v jadrovom programe.USA sú v prípade, že ich návrh nebude schválený, pripravené aktivovať v rámci jadrovej dohody mechanizmus, ktorým sa obnovia všetky sankcie OSN voči Iránu.Takýto krok by podľa DPA zničil dohodu z roku 2015, ktorá zaručovala Iránu uvoľnenie ekonomických sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu.Americký prezident Donald Trump roku 2018 od dohody odstúpil, pripomína DPA.Pompeo vo Viedni absolvoval aj stretnutie s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom a ďalšími vládnymi predstaviteľmi, píše APA. V piatok večer sa má stretnúť s rakúskym spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom.