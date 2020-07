Pompeo: USA chcú vytvoriť koalíciu proti hrozbe zo strany Číny

Londýn 21. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v utorok povedal, že Spojené štáty chcú vybudovať globálnu koalíciu, ktorá by tvorila protiváhu voči Číne, informovala agentúra Reuters.



Pompeo zároveň obvinil Peking, že zneužíva pandémiu koronavírusu na presadzovanie svojich vlastných záujmov.



Americký prezident Donald Trump označil Čínu za hlavného rivala USA. Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga obviňuje, že získal výhodu v oblasti obchodu a nepovedal pravdu v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý Trump označuje za "čínsky vírus".



Pompeo počas utorkovej návštevy Londýna chválil britského premiéra Borisa Johnsona za to, v súvislosti s budovaním sietí 5G v Británii zakázal spoluprácu s čínskou spoločnosťou Huawei. Toto rozhodnutie je podľa neho správne, pretože dáta by mohli skončiť v rukách Komunistickej strany Číny.



Americký minister zahraničných vecí Čínu opísal ako agresora a povedal, že si robí nezákonné nároky v oblasti námorného práva, zastrašuje himalájske krajiny, zakrývala údaje o prepuknutí koronavírusu a zneužila ich na sledovanie svojich vlastných záujmov "nehanebným" spôsobom.



"Vieme, že spolupráca medzi USA a Spojeným kráľovstvom tvorí celok globálnej bezpečnosti a stability," napísal Pompeo na Twitteri a dodal, že sa s radosťou opäť stretol s britským ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom.



"Dúfam, že budeme schopní vybudovať koalíciu, ktorá rozumie hrozbe a bude spoločne pracovať s cieľom presvedčiť Komunistickú stranu Číny, že takéto správanie nepomáha jej najlepším záujmom," povedal.



Pompeo podľa svojich vyjadrení s premiérom Johnsonom hovoril aj o pobrexitovej dohode o voľnom obchode medzi Britániou a USA. Pripomenul, že tretie kolo rokovaní je naplánované na tento mesiac a USA sa zameriavajú na dosiahnutie pokroku v tejto záležitosti a jej čo najrýchlejšie uzavretie.



Peking podľa Reuters tvrdí, že Západu - a najmä Washington - sa zmocnila protičínska hystéria a koloniálny spôsob myslenia o komunistickej krajine.



Pompeo sa počas pobytu v Británii mal stretnúť i s hongkonským demokratickým aktivistom Nathanom Lawom (známy aj ako Luo Kuan-cchung) a posledným britským guvernérom Hongkongu Chrisom Pattenom.