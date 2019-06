Pompeo: USA nechcú vojnu s Iránom, prioritou je bezpečná plavba

Medzi Spojenými štátmi a Iránom vládne napätie po tom, čo vláda prezidenta Donalda Trumpa obvinila Teherán z útokov na dva ropné tankery v Ománskom zálive. Irán akúkoľvek účasť na útokoch popiera.

Washington 17. júna (TASR) - Spojené štáty nechcú vojnu s Iránom, ale použijú všetky prostriedky, vrátane diplomacie, na to aby zaistili bezpečnú plavbu na strategickej námornej trase v Ománskom zálive. Vyhlásil to v nedeľu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.



Medzi Spojenými štátmi a Iránom vládne napätie po tom, čo vláda prezidenta Donalda Trumpa obvinila Teherán z útokov na dva ropné tankery v Ománskom zálive. Irán akúkoľvek účasť na útokoch popiera.



"Nechceme vojnu. Robíme čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili," Pompeo povedal v televíznej relácii Fox News Sunday. "Iránčania by mali pochopiť veľmi jasne, že budeme pokračovať v krokoch, ktoré majú Irán odradiť od tohto typu správania."



Pompeo, bývalý riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA), takisto obhajoval pozíciu americkej vlády, podľa ktorej je za útokmi Irán. "Spravodajská obec má množstvo dát, veľké množstvo dôkazového materiálu. Veľkú časť z neho onedlho uvidí aj svet."