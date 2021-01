Pompeo: USA rušia obmedzenia diplomatických kontaktov s Taiwanom

Washington 10. januára (TASR) - Spojené štáty sa rozhodli ukončiť desaťročia trvajúce obmedzenia spôsobu, akým mohli americkí diplomati a predstavitelia vlády rokovať s kontaktmi na Taiwane. Oznámil to v sobotu americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Očakáva sa, že opatrenie dosluhujúcej americkej vlády rozhnevá Čínu, uvádza agentúra AP.



Pompeo uviedol, že vláda USA zložité reštrikcie v tomto smere zaviedla svojho času v snahe "uchlácholiť komunistický režim v Pekingu". Dodal, že viac už platiť nebudú. "Oznamujem dnes, že ruším všetky tieto obmedzenia," povedal podľa agentúry DPA.



Oznámenie zmeny kontaktov s Taiwanom, môže mať skôr symbolický význam, uvádza agentúra AFP. Prichádza totiž v posledných týždňoch vlády prezidenta Donalda Trumpa a zároveň v čase stupňujúceho sa napätia medzi USA a Čínou. Nie je pritom celkom zrejmé, čo bude takáto zmena znamenať v praxi. Samotný Pompeo uviedol len toľko, že komunikáciu s Taiwanom bude zabezpečovať Americký inštitút v Taiwane (AIT), ktorý tam Washingtonu slúži de facto ako veľvyslanectvo.



K oznámeniu došlo tiež krátko pred plánovanou návštevou veľvyslankyne USA pri OSN Kelly Craftovej na Taiwane. Jej cestu, ktorá má prebiehať od 13. do 15. januára, už ostro kritizovala Čína.



Čínska misia pri OSN v reakcii na oznámenie cesty zverejnila vyhlásenie, v ktorom zdôraznila princíp jednej Číny. Jeho dodržiavanie vyžaduje Peking od všetkých krajín, s ktorými má diplomatické vzťahy. Vyzýva ich pritom, aby nenadväzovali oficiálne kontakty s Tchaj-pejom. Čína totiž považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu, ktorá nemôže nadväzovať medzištátne vzťahy.



Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí ešte v piatok novinárom v Pekingu povedala, že "protičínski politici" ako Pompeo spravia počas svojho zostávajúceho funkčného obdobia všetko pre to, aby podkopali vzťahy USA s Čínou. Dodala, že Čína "vie a dúfa", že sa politici v USA za takéto činy "zaplatia vysokú cenu".



S Tawinamom majú USA len neformálne vzťahy.